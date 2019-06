'Ostala sam trudna na prvom spoju. Prošlo je 20 godina, a mi smo i dalje ludo zaljubljeni'

Kada je Rebecca Evans upoznala svojeg supruga Richarda, tek je izašla iz šestogodišnje veze. Ljubav joj je bila zadnja stvar na pameti, te se odlučila zabavljati. Bila je šokirana kada je saznala da je ostala trudna s blizancima već na prvom spoju. Prošla su gotovo dva desetljeća, a Rebecca i Richard sretno su vjenčani s blizancima koji upravo polaze na fakultet, piše The Sun.

- Kada sam upoznala Richarda, mislila sam da je simpatičan i atraktivan, no tada zbilja nisam tražila ljubav. Tek sam izašla iz šestogodišnje veze te sam bila zadovoljna sama sa sobom - kazala je Rebecca.

Međutim, Richard ju je pozvao na spoj kojeg je ona u konačnici prihvatila. Par je proveo noć zajedno, a sve ostalo je sada već povijest.

- Odveo me u sobu iznad puba, te nismo mogli maknuti ruke jedno s drugoga. Već sljedeće jutro smo si izjavili ljubav. Ubrzo sam doznala da sam trudna. Richard je već bio otac dvoje djece, nisam bila sigurna kako će reagirati. Zgrabila sam ključeve i odvezla se do njega kada sam mu rekla da sam trudna - prisjetila se Rebecca.

Foto: Facebook

Richard je objeručke prihvatio sretne vijesti, iako je njihova obitelj bila blago šokirana. Nakon nekoliko mjeseci trudnoće, Rebecca je saznala da nosi blizance, te se par odlučio vjenčati prije njihova dolaska na svijet. Međutim, Rebecca je u trudnoći dobila kolestazu, stanje u kojem prestaje protok žuči. Blizanci su bili ugroženi, međutim sve je dobro završilo. No, tu izazovi nisu stali. Rebecca je kasnije dobila degenerativnu bolest diska koja uključuje kroničnu bol u leđima ili vratu. Završila je u kolicima, a Richard je ostao bez posla.

- Godinama poslije, i dalje smo ludo zaljubljeni. Još uvijek se borim s kroničnim bolovima, no Richard mi svaki dan donosi čaj, mazi me i govori da me voli. Thomas i Christopher (18) kreću na fakultet, a ja ne mogu biti ponosnija na sve nas - zaključila je Rebecca.