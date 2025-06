Odmor nadomak metropole! Otkrijte zašto je Kvarner hit destinacija za obitelji i parove

Zamislite jutra uz šum valova, dane ispunjene smijehom i zajedničke večeri pod zvijezdama. Ne čekajte zadnji trenutak – Kvarner vas zove, a Jadran hoteli i kampovi imaju sve što vam treba za nezaboravan obiteljski odmor ili intimu u dvoje.

Od gradske vreve do mirisa mora – za manje od tri sata

Foto: Turistička zajednica Grada Crikvenice

Ne mora uvijek biti daleko – najbolji je odmor često upravo onaj koji vam je najbliže. Crikvenička rivijera i otok Krk savršeni su primjeri toga. Riječ je o autodestinacijama koje se nalaze na samo nekoliko sati vožnje od glavnih gradova regije, a pružaju osjećaj mira, daleko od gradske vreve i stresa. Crikvenička rivijera s mjestima poput Crikvenice, Jadranova, Dramlja i Selca spoj je prirodne ljepote i gostoljubive tradicije, s više od stoljeća povijesti u turizmu. I nije slučajno tako – ovo je kraj gdje su prvi gosti stizali još u 19. stoljeću u potrazi za morem, mirom i dobrim društvom. Bilo da tražite mjesto za obiteljski odmor, vikend u dvoje ili produženi bijeg od gradske gužve, ovdje ćete ga pronaći. Kvarner vas zove – istražite ljepotu, tradiciju i raznoliku ponudu Crikveničke rivijere.

Jadran hoteli i kampovi - gdje obiteljski odmor postaje zajednička uspomena

Hotel Katarina Foto: Jadran hoteli i kampovi

Kada djeca uživaju u igri bez prestanka, a vi konačno imate svoj mir, znate da ste na pravom mjestu. Jutra uz bazen, popodnevna druženja i zabavne večeri – na Crikveničkoj rivijeri sve je posloženo baš tako. U Hotelu Katarina u Selcu , svaki detalj osmišljen je za obiteljski užitak. Veliki vanjski bazeni s morskom vodom prilagođeni i djeci te animacijski program jamče sate zabave za mališane, dok se roditelji mogu opustiti u moderno uređenom wellness centru. Prostrane sobe, blizina plaže, pogled na more i bogata buffet ponuda dodatno upotpunjuju iskustvo odmora bez stresa.

Hotel Omorika Foto: Jadran hoteli i kampovi

Hotel Omorika u Crikvenici savršen je izbor za aktivne obitelji. Sve sobe imaju pogled na more, što stvara nezaboravan doživljaj već pri buđenju. Gosti mogu uživati u vanjskim bazenima, vodenom parku, animacijama za djecu, teniskim i padel terenima te adrenalinskom parku u blizini. Posebna pažnja posvećuje se kvaliteti usluge, a ljubazno osoblje i iskrena gostoljubivost čine Hotel Omoriku mjestom kojem ćete se poželjeti vratiti.

Elements Camping Selce Foto: Jadran hoteli i kampovi

Za one koji biraju prirodu, tu je Elements Camping Selce – suvremen kamp s mobilnim kućicama, jedinstvenim kaskadnim bazenom s dvije razine i dječjim igralištem. Neposredna blizina plaže, miris borova i zvukovi valova čine svaki dan idealnim za uživanje.

Romantična oaza na Kvarneru – odmor za parove

Boutique Hotel Esplanade Foto: Jadran hoteli i kampovi

Ponekad, sve što vam treba je bijeg u dvoje - bez žurbe, bez buke, samo vi, more i dani koji se pamte. Boutique Hotel Esplanade u Crikvenici stvoren je upravo za takve trenutke.​ Smješten uz obalu, ovaj adults only hotel nudi elegantne sobe s privatnim balkonima i pogledom na more, idealne za lagana jutra uz kavu ili večernju čašu vina. Wellness zona pruža opuštanje uz finsku i bio saunu, parnu kupelj, hidromasažnu kadu te raznovrsne masaže i tretmane za tijelo.​ Restoran Lemoon nudi pažljivo osmišljene gurmanske opcije i ugodnu atmosferu, gdje svaki obrok postaje poseban doživljaj. Uživanje na ležaljkama uz bazen i osvježavajuće koktele dodatno upotpunjuju užitak boravka. Za parove koji traže kombinaciju ugodnog smještaja, privatnosti i mediteranskog šarma, Boutique Hotel Esplanade je destinacija koja spaja sve to u jedno nezaboravno iskustvo.

Heritage Hotel Stypia Foto: Jadran hoteli i kampovi

Za one koji žele u dvoje doživjeti grad iz druge perspektive, tu je Heritage Hotel Stypia – smješten u samom središtu Crikvenice, tik uz šetnicu i nadomak stare gradske jezgre. Posebnu notu cijelom doživljaju daje restoran Rosalia, s opuštenim ambijentom i bogatom gastronomskom ponudom. Ako ste u potrazi za autentičnošću i jednostavnošću koja osvaja, Heritage Hotel Stypia pruža sve to u srcu Crikvenice.

Pristupačan odmor za mlade

Holiday Resort Ad Turres Foto: Jadran hoteli i kampovi

Za ljetni bijeg bez kompliciranja, Crikvenička rivijera nudi smještaj koji spaja praktičnost, dobru lokaciju i zabavnu atmosferu. U hladu mediteranske vegetacije krije se Hotel Ad Turres i Holiday Resort Ad Turres , idealan odabir za one koji žele provesti nezaboravno ljeto, u blizini mora i bogatih sadržaja. Hotel Slaven u Selcu posebno vole mlađi gosti kojima je najvažnije da su svega nekoliko koraka od plaže, s mogućnošću da svaki dan provedu uz more, bez puno planiranja i u svom ritmu. S druge strane, Hotel Zagreb i Hotel Kaštel u središtu Crikvenice savršen je za goste koji žele biti u centru gradskog života, blizu mora, šetnica i svih događanja.

Sve što vam treba – na jednom mjestu!

Hotel Ad Turres Foto: Jadran hoteli i kampovi

Jednostavan odmor bez dugog putovanja, presjedanja i stresa – često je upravo ono što nam najviše treba. Bilo da dolazite iz Zagreba, Ljubljane, Budimpešte ili nekog drugog grada regije, ovdje ste za nekoliko sati vožnje. A kada stignete, čeka vas sve: hoteli uz more i kampovi u sjeni borova. Volite putovati s ljubimcem? Nema problema! Svi objekti Jadran hotela i kampova na Crikveničkoj rivijeri su pet friendly, jer znamo da je odmor potpun samo kad su svi članovi obitelji zajedno.

Ljeto ne čeka – a ne biste trebali ni vi! Kvarner je blizu, a Jadran hoteli i kampovi imaju baš ono što vam treba za odmor u vašem ritmu. Rezervirajte ranije i iskoristite posebne ponude!

Sve informacije o smještaju, aktualnim ponudama i rezervacijama dostupne su na službenoj stranici: www.jadran-crikvenica.hr .

Sadržaj je nastao u suradnji s TZ Kvarner i TZ Grada Crikvenice.