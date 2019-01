Odbila milijunsku ponudu pa su shopping centar izgradili oko njezine kuće, ali tu nije kraj

Edith Macefield smatrala je da je njezina kuća u Washingtonu neprocjenjiva - toliko da je odbila ponudu od milijun dolara, koliko su joj nudili kako bi mogli prema planovima izgraditi trgovački centar.

Projektanti su mislili kako je to ponuda koja se ne može odbiti, no 84-godišnjakinja se nije željela iseliti iz kuće. Ipak, trgovački centar na kraju je izgrađen, ali na način da se ne zadire u Edithin privatni prostor - ni u kuću ni u dvorište.

Tim činom postala je neobična inspiracija mnogima, a čak je uklopljen i u Pixarov film "Up" koji se inspirirao upravo Edithinom kućom. Događaj se odvio 2006. godine, a Edith je preminula 2008. u 87 godini života, ali je u rukavu imala još jedno iznenađenje, prenosi portal Powerful Mind.

Foto: Inhabitat

Naime, Edith je kuću ostavila Barryju Martinu, šefu građevina na susjednom gradilištu. Dijagnosticirali su joj rak gušterače, a Martin joj je pomogao tako što ju je vozio doktoru i brinuo se o njoj. Bila mu je toliko zahvalna za njegovo prijateljstvo i ljubaznost pa mu je popularnu kuću dala u nasljedstvo.

Martin je prvotno najavio da će od njezine kuće planirao napraviti memorijalni prostor, no, nažalost, to nikad nije ostvario. Na kraju je prodao kuću agenciji za nekretnine Reach Return. Oni su popravili zidove na kući i zamijenili prozore, no radovi su naglo stali i mnogi investitori su samo mogli gledati kako gube novac.

Foto: Inhabitat

Šarmantna kuća i dalje je smještena između zidova trgovačkog centra, a često je ukrašena balonima. Vjerojatno više nikad neće dobiti takvu milijunsku ponudu, a u videu možete vidjeti kako kuća danas izgleda: