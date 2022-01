'Ne znam kako da se nosim sa silnim aferama svoje supruge, ona je ovisna o seksu'

– Unatoč tome što sam u sretnom braku već 20 godina, ne mogu se nositi sa supruginom ovisnošću o seksu. Tijekom prvih godina našeg braka znao sam da je redovito nevjerna, ali nisam imao dokaz. Kad god bih se suočio s njom, rekla bi da je sve u mojoj glavi – napisao je jedan muškarac za The Sun.

Uvijek su imali vrlo zdrav seksualni život, iako imaju troje djece. Prije nekoliko godina, kolega s posla rekao mu je da je vidio njegovu suprugu s nepoznatim muškarcem i tada mu je sve priznala. Rekla mu je da je imala nekoliko veza s bogatim muškarcima jer joj je nedostajao luksuzan život.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

– No, ono što me najviše uništilo bilo je njezino priznanje da je ovisna o seksu s nekim novim. Obećala je da se to više nikada neće ponoviti, a vjerujem da nije. Pristala je na terapiju i imala je redovito savjetovanje. Mislio sam da smo na puno boljem mjestu. Međutim, s vremena na vrijeme na internetu traži muškarca za seks i kaže da je to za "nas" iako zna da ne želim biti ni s kim drugim – nastavio je.

Također zna da je slala poruke svom prijatelju govoreći kako bi htjela imati seks s njim. Jednostavno ne zna što da napravi više. Ako kaže da zna što namjerava, jednostavno će mu reći da ne bi trebao zabadati nos. Osjeća da nema poštovanja prema njemu.

– Saznanje da vaša supruga ima ovisnost o seksu može biti bolno i razorno otkriće. Znala je da će vas povrijediti to što radi. Život s ovisnikom o seksu je izazovan te ima svoje emocionalne zahtjeve. Razgovarajte kako biste mogli ponovno otkriti svoju ljubav i povjerenje, ali ona mora biti 100 posto uključena i prestati slati poruke drugim muškarcima – odgovorila mu je Deidre.

Novo označavanje roka trajanja hrane: Riža, kava, čajevi... bez oznaka trajnosti na pakiranju?