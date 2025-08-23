Naši Portali
u što zapravo vjeruju Tom Cruise i ostali članovi?

Nakon 30 godina uspio je pobjeći iz kontroverzne crkve: 'Ovo je mračna istina o scijentologiji koju ne žele da znate'

@asmithlevin/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
23.08.2025.
u 14:30

Ova otkrića, kaže, predstavljaju suštinu najtajnovitijih razina scijentologije – razina koje članovi dosežu tek nakon godina i godina “usavršavanja” i financijskih ulaganja.

Muškarac koji tvrdi da je pobjegao iz scijentologije nakon tri desetljeća provedenih u kontroverznoj crkvi, podijelio je svoje viđenje njezinih “povjerljivih” temelja. U svijetu u kojem dezinformacije lako pronalaze put do interneta, teško je razlikovati činjenice od mitova. Kada je riječ o religiji, kritika je uvijek osjetljivo područje – no scijentologija, zbog svojih neobičnih učenja i stroge organizacije, često se nađe u središtu kontroverzi.

Najpoznatiji pripadnik crkve je glumac Tom Cruise, koji je navodno u jednom trenutku razmišljao o napuštanju, ali je ostao vjeran vjerovanju koje, prema službenim tvrdnjama, ima između osam i 11 milijuna članova širom svijeta. Kritičari, međutim, smatraju da je stvarna brojka znatno manja.

@asmithlevin What got #scientology started 75 years ago #scientologytok#shannonscientology @scientology_audit @thejesspalmadessa @jennamiscavige ♬ original sound - Aaron Smith-Levin

Jedna od ključnih doktrina uključuje mit o Xemuu, izvanzemaljskom vladaru koji je, navodno, prije 75 milijuna godina doveo milijarde ljudi na Zemlju, složio ih u vulkane i uništio hidrogenskim bombama. Sada, bivši scijentolog i TikTok korisnik koji je gotovo 30 godina bio unutar organizacije, tvrdi da zna kako je sve zapravo počelo – i da se to uvelike razlikuje od službene priče.

“Mentalno nestabilni pisac znanstvene fantastike imao je problema s vlastitim psihičkim zdravljem. Tradicionalna terapija nije mu pomagala pa je stvorio nešto što je nazvao dijanetika – metodu kojom je navodno mogao izliječiti i sebe i sve ostale. Nije uspjelo. Zato je stalno izmišljao nove ‘tehnike’, a iz toga se razvila scijentologija”, objašnjava. 

Prema njegovim riječima, najviše povjerljive razine crkve temelje se na ideji da su ljudska tijela preplavljena “tisućama dezorijentiranih izvanzemaljskih bića”, koja su na Zemlju stigla u velikoj kataklizmi prije 75 milijuna godina. “Ta bića su traumatizirana, zalijepljena su za naša tijela i uzrokuju nam probleme. Scijentologija tvrdi da za stotine tisuća dolara možete naučiti komunicirati s njima, pomoći im da pronađu mir i napuste vaše tijelo”. 

Ova otkrića, kaže, predstavljaju suštinu najtajnovitijih razina scijentologije – razina koje članovi dosežu tek nakon godina i godina “usavršavanja” i financijskih ulaganja. Zaključuje upozorenjem: “Sljedeći put kada naiđete na scijentološku grupu na ulici ili kliknete na njihov oglas, imajte na umu u što se zapravo upuštate”.
TikTok sekta vjera scijentologija

