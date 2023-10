Nadaleko poznati vinogradi Erduta još skrivaju velika iznenađenja. Poput vina Siber

I najpovršniji interesenti za svijet vina znaju kako u Erdutu imaju vina koja se smatraju među najboljima u Hrvatskoj. Dapače, erdutska vina sinonim su za vina iz istočne Slavonije, da nije Kutjeva, bila bi vjerojatno i sinonim cijele Slavonije. Tako je dodatno bilo zanimljivo čuti nešto o vinima iz jedne male vinarije u Erdutu, Siber, na prezentaciji u Business Clubu 5 Sky Towera u Zagrebu. U samom je Erdutu pet vinarija, u Aljmašu i Dalju još pet pa sve to tvori jednu jedinstvenu vinsku cestu s koje su kod nas stigla vina vinarije Siber, ili Süber, koja je kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo s trsovs kod Erduta počela proizvoditi vino prije 20 godina.

Foto: Nikola Zoko

Kako smo čuli od vrhunskih vinskih znalaca Ive Kozarčanina i Tome Jakopovića, za doista sjajna vina ove vinarije zaslužan je njezin osnivač, Mladen Siber, koji vrijedi za jednog od najboljih vinara u nas. I on sam, ispričali su nam domaćini kojima se ovom prilikom pridružila Ivana Siber kao predstavnica vinarije, kako i sam Mladen Siber naglašava da je erdutska zemlja zapravo vrlo nepogodna za vinograde, odnosno, ona je preplodna a vinima je puno pogodnije škrto tlo. No, na vinima se iz ove vinarije nije osjetilo da dolaze iz zemlje koja njihove trsove ne voli, samo neke terroirske odlike. Kao kod Graševine 2022. koja bi mnoge zavarala sakrivši se iza bujnih aroma i okusa pomiješanih sa svježinom koji kao da nisu njezini.

Foto: Nikola Zoko

Veliko je bilo iznenađenje ovo vino za mnoge prisutne, bilo je i onih koji bi ga rado pili i kao svoje dnevno vino. Chardonnay sur lie je berbe 2020. ponudio sve ono što vino ove sorte treba nuditi na način da je opća ocjena bila kako se radi o vinu koje bi se lako zamijenilo za neka od najboljih općenito. Nema zamjene za odležavanje na talogu nakon čega se dobije ovakvo jedno vino. Nastavak je intrige ponudio muškat. Kušali smo ga kao monosortno vino Muškat žuti 2022. gdje je pokazao kako je sasvim neopravdano zapostavljati ga zbog njegove slatkoće odnosno proglašavati ga ženskastim vinom. Nije, samo smo očito preveliki tradicionalisti u sklonosti prema vinima s više kiselina pa ne vidimo koliko muškat može biti svjež i slastan, s doista lijepim aromama.

Foto: Nikola Zoko

Da je muškat sorta kojoj treba dati dužnu pozornost jest i vino MS, a to su inicijali samog vinara, Mladena Sibera, ali i kratica za sorte od kojih je napravljena ova intrigantna kupaža – muškat i sauvignon. I još, berba je 2017. godine ali je ovo vino doista atraktivno iako se mogao očekivati stanoviti 'obračun aroma'. Ali ne, intriga donosi izmjene mirisa gdje samo o raspoloženju i dnevnom meniju ovisi koje ćete osjetiti prve, one od 'divljaka' sauvignona ili one druge, pristojnog muškata. Osim što je to još jedna potvrda muškata, to je i uvod u vina u kojima Siber ima najviše izričaja, a to je sauvignon. Po kojem je osnivač vinarije dobio ime Mister Sauvignon. Onaj najmlađi, Sauvignon Blanc 2022. bio je već sada intenzivan, aromama prodoran, kao uostalom velika većina vina koja smo isprobali te večeri. Kompleksan, slastan, a zaista svjež dako da ga se može i ostaviti koju godinu pa ga istočiti i ostaviti da se otvori kada će pokazati ono što su pokazivala druga predstavljena godišta vina ove popularne sorte. Sauvignon Orange 2019. vino je za prave poznavatelje, koje je nakon šestomjesečne maceracije zadržalo aromatiku i okusne note svojstvene sauvignonu no koje ćete rijetko gdje osjetiti tako čiste i jasne.

Foto: Nikola Zoko

S bijelima još nismo gotovi, ali vratit ćemo film malo na početak gdje su bili pjenušac Brut napravljen od cabernet sauvignona berbe 2017. koji je doista bio ukusan i osvježavajući, napravljen bez maceracije pa nema tanina ali ima bogatstva koje je nastalo vremenom, kao da je štedio za trajanja fermentacije u boci kako bi nakon više godina pokazao što ima. Cabernet sauvignon 2018. koji nakon što mu poklonite nekoliko minuta da se otvori daruje arome bobičastog voća u skladu s tamnima a gdje ćete prepoznati i začinske note. Po taninima ćete prepoznati 'barikiranje' ali vjerojatno niste očekivali mineralnost kod vina ove sorte. Bez sumnje je da zapravo nema sumnje da se sauvignoni jako dobro snalaze na posebnom terroiru Erduta koji kao da je neko čarobno mjesto obzirom da od svih silnih poplava ove godine njega nije zahvatilo baš ništa. Pogotovo je tako sa Sibernetom, cabernet sauvignonom aromatiziranim višnjama pa pojačanim na kraju rakijom što ga je dovelo do 18 posto alkohola. No, ne biste rekli da ga je toliko a mi bismo ga svakako preporučili upravo uz neku štrudlu s višnjama. Možda će netko prigovoriti miješanju pića iz različitihj svijetova, no Sibernet zaista potakne na razmišljanje.

Foto: Nikola Zoko

Da bi nas na kraju zapljusnuo prašnjavi dašak povijesti. Naime, ni sam vinar zaboravio je kako je na skrovito mjesto iza bačvi ostavio nekoliko butelja Sauvignon blanca berbe 2008. Uh, pomislili biste, pa to je bijelo vino, 15 godina moralo ga je stajati većine njegovih glavnih epiteta. I to bi bilo krivo. Vino zlatnožuteboje sa zelenkastim odrazom u aromama jasno odaje koje je sorte, što se ponavlja u okusu a sve to je takvo da biste pomislili kako se radi o nekom sasvim mladom vinu. Nevjerojatno iskustvo koje upućuje da se uputite do najbliže vinoteke i potražite vina Suber ili svratite do sljedećeg Vinocoma. Prepoznat ćete ova vina lako, po dinamičnim etiketama koje je teško zamijeniti za neka druga vina, pogotovo ovako dobra.