Muškarac se požalio psihoterapeutkinji: 'Supruga je za mene zainteresirana samo kada popije'

Jedan 31-godišnji muškarac odlučio se obratiti psihoterapeutkinji Deidre zbog problema u braku. On i supruga oboje imaju 31 godinu, u braku su već neko dulje vrijeme, a dobili su i dvoje djece. Iako se sve na prvu čini idealno, otkrio je da pažnju od supruge dobije samo kada ona popije koju čašicu alkohola.



"Kad god pokušam s njom razgovarati na tu temu, koristi djecu kao izgovor. Ne želi ih buditi, ne želi da nas čuju i slično. Barem dva puta tjedno spava na kauču. Želim vratiti strast između nas i popraviti seksualni život. Želim da on postoji i bez alkohola. Ne znam više kako da joj pristupim", napisao je u pismu za The Sun putem kojeg Deidre odgovara.

Najstariji par na svijetu Ona ima 104, on 110 godina, a prije 80 godina njihove obitelji nisu podržale vjenčanje!

"Možda čašica, dvije vina supruzi pomognu da se opusti i smanji stres. Odlično je to što se slažete oko djece, kućanskih poslova i svega u braku, ali za seks se treba ipak malo više potruditi", rekla je Deidre.