Muškarac se požalio: ‘Djevojka se tušira svakih par dana, zbog toga sam prešao spavati na kauč’

Anonimni muškarac odlučio se malo požaliti Redditovim korisnicima na svoju djevojku i neugodnu situaciju u kojoj su se našli.



Počeli su živjeti zajedno, a onda je shvatio da ona ne održava tjelesnu higijenu kako treba - tušira se svakih nekoliko dana, a ponekad prođe i po tjedan dana da ona još uvijek nije bila pod tušem. Zbog toga, logično, ne miriše najbolje, pa je on počeo spavati na kauču samo kako joj ne bi bio blizu, prenosi The Sun.



"Volim ju, ali nisam znao da ne održava higijenu. Dok nismo živjeli zajedno, nisam to niti osjetio jer se vjerojatno tuširala kad god bi se išla naći sa mnom. Pokušao sam s njom razgovarati o tome, ali naljutila se i rekla da me se ne tiče njezina higijena. Na kraju je počela i plakati pa sam se osjećao zaista grozno."

Četiri načina kako izravnati odjeću bez korištenja pegle!

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Korisnici Reddita pružili su mu podršku i rekli kako nema razloga osjećati se loše. "Tjedan dana bez tuširanja je previše, zaista. Ne mogu ni zamisliti koliko je prljava kada tako rijetko odlazi pod tuš. Ne mora prati kosu svaki dan, ali tuširati se mora", napisao je netko svoje iskreno mišljenje.



Mladić se nije više javljao, pa nije poznato kako je, i je li uopće, riješio situaciju.

5 razloga zašto biste trebali izbjegavati tuširanje s partnerom