Odbio doći na sestrino vjenčanje nakon što je saznao da nije pozvala njegovu trudnu djevojku

Jedan od najzahtjevnijih zadataka za vjenčanje je sastavljanje popisa gostiju, a može se dogoditi i da možda nekoga i izbacite s popisa jer je jednostavno preveliki broj ljudi. Jedan korisnik Reddita ispričao kako njegova sestra na svoje vjenčanje nije pozvala njegovu dugogodišnju partnericu, i to zbog jednog određenog razloga, piše The Sun.

Objasnio je i da se posvađao sa svojom sestrom nakon što je odbila pozvati njegovu djevojku, te je na koncu i sam odbio doći na vjenčanje. Rekao je kako je sa svojom djevojkom u vezi 11 godina, od čega 8 godina žive zajedno. Također je otkrio da čekaju bebu, iako nitko u obitelji to još ne zna.

- Moja sestra je jasno dala do znanja da želi intimno vjenčanje, do 60 gostiju, a budući da moja djevojka i ja nismo u braku, nije ju smatrala dijelom obitelji - napisao je u objavi.

U početku nije uopće htio potvrditi svoj dolazak jer je bio zbunjen mladenkinom odlukom, a onda ga je ona nazvala u suzama, te se derala na njega jer ju je on trebao dovesti do oltara, umjesto tate. Na kraju je popustila i rekla da mogu doći oboje, no on je ponudu ponovno odbio.

- Jučer je meni i mojoj djevojci poslala poruku da je u redu ako dođemo oboje. Moja djevojka je izgledala tako tužno, ali rekla je da sve ovisi o meni, na što sam ja odgovorio da ne dolazimo. Do oltara će ju voditi ujak, iako je cijela obitelj i dalje ljuta na mene - nastavio je.

Korisnici Reddita stali su na njegovu stranu, te mu u komentarima pisali razne savjete.

- Ja sam za to da ti i djevojka odete na vjenčanje, a zatim pred svima kažete da ćete dobiti dijete - napisao je jedan korisnik.

- Nakon 11 godina veze definitivno se računa kao obitelj, to je nepristojno od nje. Sama je kriva što je ovako ispalo - komentirao je drugi korisnik.

