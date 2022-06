Muškarac na udaru kritika jer se zbog ovoga naljutio na suprugu: 'Bilo mi je neugodno...'

edan muškarac se našao na udaru kritika nakon što je priznao da je bio bijesan na svoju suprugu jer nije očistila kuću prije nego što je on doveo prijatelje s posla, kako piše Mirror.

Zajedno imaju troje djece, a njegova žena ostaje kod kuće da se brine o njima dok on ide na posao. Budući da su sva djeca mala i neuredna, dogovorili su se da kuću treba održavati urednom samo kada bilo tko od njih očekuje goste.

"Neki dan sam doveo neke prijatelje s posla i kad sam otvorio vrata sve što sam mogao vidjeti bio je potpuni nered - posvuda hrana, igračke i nered. Bio sam šokiran, bilo mi je neugodno što su moji prijatelji vidjeli moj dom ovakav”, napisao je na Redditovom forumu.

Maslinovo ulje kao sredstvo za čišćenje? Evo gdje će napraviti 'čuda':

"Nekolicina momaka nikada prije nije bila u našoj kući, tako da im je prvi dojam sigurno bio užasan. Odveo sam goste u najmanje neuredan dio kuće, a prijatelji su me stalno čudno gledali i davali neizravne komentare o stanju doma”, nastavio je.

Čekao je dok nisu otišli, a onda je otišao u spavaću sobu samo kako bi vidio da njegova supruga spava. Probudio je je da pita zašto nije pospremila kuću znajući da će dovesti prijatelje. Rekla mu je da nije znala, ali on tvrdi kako joj je poslao poruku.

“Nije se osjećala dobro i imala je glavobolju pa je pomislila odspavati sat vremena. Rekao sam joj da je neugodno da je kuća ovako izgledala kad su došli moji prijatelji i da se to moglo izbjeći da je pospremila i pripremila kuću za goste”, napisao je.

Supruga muškarca tvrdila je da su djeca napravila sav nered, a ne ona, te da je trebao još jednom provjeriti je li doista primila poruku i hoće li kuća biti spremna za goste prije nego što se pojavio.

"Mislio sam da je to smiješno jer me ona zapravo krivi za svoje postupke. Rekao sam joj da je to neugodno i da, ona dobiva dio krivnje što kuća izgleda kao potpuni nered. Nazvala me kretenom, a zatim je izašla iz sobe i izbjegavala razgovarati sa mnom o tome inzistirajući da sam ja kriv u ovoj situaciji”, objasnio je pa upitao korisnike je li pogriješio što je bio toliko ljut na svoju ženu i kako se ispostavilo, gotovo svi su stali na stranu njegove žene.

"U suštini si joj to iznenada napravio, nisi provjerio je li vidjela jednu poruku u kojoj si slučajno odlučio dovesti ljude kući tog dana, i pokazao doslovno nula brige što se ne osjeća dobro", komentirala je jedna korisnica.

"Ozbiljno? Ako želiš da ona pospremi za goste, daj joj barem 24 sata da obavijestiš da gosti dolaze. Još bolje, provedeš večer prije u pospremanju. Ne pretpostavljaš samo da je ona za društvo u zadnji čas, a kamoli da ima vremena da se pripremi za njih. I sigurno ne nastavljaš kukati o tome koliko ti je 'neugodno' zbog posve predvidivih posljedica vlastitog neuspjeha da planiraš unaprijed kada ti ona kaže da se ne osjeća dobro”, glasio je jedan komentar.

Istraživanje: Pranje suđa smanjuje stres i tjeskobu! Slažete li se ili ipak prepuštate pranje perilici? 😂😉