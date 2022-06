Muškarac anonimno: 'Žena me prevarila, ali ne mogu prestati kriviti sebe što ju nisam mogao usrećiti'

Žena i ja smo u braku 10 godina, a nedavno sam saznao da je imala aferu s muškarcem kojeg sam smatrao svojim prijateljem. Uhvatio sam ih kako se ljube na jednoj kućnoj zabavi i onda su mi sve ispričali . Viđali su se u tajnosti mjesecima, a nalazili su se u našoj kući dok sam ja bio na poslu. Često su čak, kada se nisu mogli naći u našoj kući, plaćali i hotelske sobe. Osjećam se izdano od oboje, napisao je jedan muškarac za Mirror.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Supruga mu je, kaže, rekla da je prekinula tu aferu i da se više neće viđati s njim, a nakon razgovora su shvatili da se još vole i da moraju brinuti o svojoj šestogodišnjoj kćerki. Ipak, kada su počeli ići na terapije za parove, shvatio je da ona baš i nije angažirana pa su odlučili uzeti pauzu.

- Ona tvrdi da ga ne voli i da je to sve bio samo seks i uzbuđenje, ali ja baš i nisam siguran u to. Rekla je i da joj je život ponekad bio predosadan pa je zato imala aferu. Ja sada krivim sebe i smatram da nisam dovoljno dobar da ju usrećim - nastavio je.

- Kada partner ima aferu, normalno je kriviti sebe na neki način. Mislim da se vaša žena mora više angažirati oko terapije za parove. Oboje morate znati da je potrebno dosta vremena i rada na sebi da se takva situacija popravi. Terapije kod nje vjerojatno izazivaju mnogo krivnje i neugodnih osjećaja, ali ona to mora prihvatiti, to su posljedice. Stvari neće preko noći opet biti u redu, morate riješiti probleme koji su doveli do afere prije nego što možete početi popravljati štetu. Trenutno ste duboko povrijeđeni, ali morate joj jasno dati do znanja da je jedini način da krenete naprijed kontinuirani otvoren i iskren razgovor - odgovorila mu je Coleen Nolan.

Psiholozi otkrili kako se manje svađati s partnerom: Pomaže i odvojeno spavanje!