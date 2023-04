'Mojoj bebi niču zubići pa joj je baka dala malo viskija na krpi, a suprug je poludio'

Jedna je mama nedavno na Redditu podijelila kako joj je suprug pobjesnio kad je shvatio da je svojoj mami dopustila da njihovoj šestomjesečnoj kćerki zbog nicanja zubića da malo alkohola. “Moja mama radi neke staromodne stvari i jako je zaljubljena u bilje i prirodno liječenje pa je htjela malenoj utrljati viski na desni, a kako je rekla da je to činila i meni i mojoj braći i sestrama, dopustila sam joj. Činilo se čak da se beba malo smirila", napisala je.

Ipak, kad je to rekla svom svom suprugu, on je, kaže, poludio i rekao joj da je to štetno za dijete, te da uopće ne ublažava bol. Stvarno se, priča, uzrujao i rekao joj da nije smjela dopustiti mami da učini tako nešto, te joj zabranio da dijete više vodi k njoj.

“Od tada je sljedeća dva dana zvao s posla da me provjerava dok sam s kćerkom, osjećam da je to nepravedno”, požalila se mama, a premda i liječnici tvrde da roditelji ne bi trebali alkoholom liječiti bolne desni svojih beba, korisnici Reddita bili su podijeljeni.

“Mislim, znate da alkohol nije dobar, a često ni ne djeluje kao lokalni analgetik, ako se beba i smiri to je zbog njegovog sedativnog učinka. Mislim da je smiješno što uopće slušate mamu po tom pitanju jer to nije tradicionalno 'prirodno liječenje'", napisao je jedan korisnik, no neki su mislili da žena nije učinila ništa loše.

"Kap alkohola na nečijem prstu apsolutno ne umiruje bebu, ali ni na koji način nije ni štetna", komentirao je drugi.

“Alkohol ima sedativni učinak i koristi se lokalno i kod dojenčadi i odraslih sa zuboboljom. Apsurdno je poludjeti zbog nečega tako uobičajenog, a suprug vam se ponaša kao da ste djetetu dopustili da se napije", piše drugi korisnik.

- Vaša je mama ovaj put loše procijenila, no potpuno je normalno sa djecom slušati savjete vlastite mame - dodao je treći.

“Treba tražiti savjete od starijih i vjerovati im”,zaključio je, a prenosi Nzherald.

“Iako su mnoge majke uključujući i moju koristile tu metodu, danas znamo puno više o tim 'prirodnim' lijekovima, no vi sigurno niste čudovište koje će namjerno nauditi svom djetetu pa je njegova reakcija pretjerana”, poručila je mami jedna korisnica.

"Iako su prošle generacije roditelja za ublažavanje bolova pri izbijanju zubića koristile rakiju ili viski, danas smatramo da niti malo alkohola nije sigurno za dojenčad pa se oduprite porivima da slijedite takve tradicije, poručila je mami pedijatrica dr. Jennifer Shu.

“Alkohol je loš za bebe i jer im usporava njihov sustav”, rekao je.

“Bebe neprestano brzo rastu, a alkohol to usporava i zato može uzrokovati ozbiljne probleme i nedostatke u razvoju.“, dodala je. Kada odrasli piju alkohol to, kaže, ima privremene negativne učinke i neće uzrokovati nikakvu trajnu štetu. Ipak, kod beba to nije slučaj i one ne mogu nadoknaditi izgubljeno vrijeme u razvoju. Bolje je, kaže pedijatrica, staviti hladnu krpu na desni ili ih čak masirati i prstima raditi pritisak.

