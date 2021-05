'Moja djevojka prevarila me s drugom ženom, zabrinut sam da me koristi samo da dokaže obitelji da je hetero'

- Zabrinut sam da je moja djevojka potajno homoseksualka i koristi me da to sakrije od svoje obitelji. Ona ima 29, ja 37 godina i upoznali smo se prije dva ljeta. Živi u Italiji, ali je došla u Ujedinjeno Kraljevstvo u posjet prijateljima - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Nekoliko dana kasnije izašli su na večeru i kemija među njima bila je sjajna. Nisu mogli odoljeti jedno drugome i na kraju su se poseksali. Sljedećih mjeseci redovito bi se viđali, a i upoznala ga je sa svojom obitelji i prijateljima.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

- Iznenadio sam se kad mi je rekla da je imala vezu sa ženom prije nego što smo se upoznali, ali uvjeravala me je da nije homoseksualna i želi samo mene. U proteklih godinu dana uspjeli smo se posjetiti samo nekoliko puta, ali stvarno želim biti s njom pa mi je predložio da se preseli ovdje. No, nije bila oduševljena. Kad su je roditelji tjerali, napokon je priznala da se viđala s tom istom ženom - nastavio je.

Bio je shrvan, ali ona mu je inzistirala da je njihova afera gotova i da se dogodila samo zato što je bila usamljena jer se nisu mogli vidjeti. No, on nije siguran u što vjerovati. Zna da su njezina obitelj katolici i da ne odobravaju istospolne veze pa se boji da ga koristi samo da uvjeri obitelj da je heteroseksualka.

- Vaša djevojka može biti biseksualna, ali to ne mora nužno značiti da vas koristi da prevari obitelj. Veze na daljinu je teško održati i niste uspjeli provesti puno vremena zajedno tijekom posljednjih godinu dana. Međutim, morate shvatiti možete li joj oprostiti i imate li budućnost u paru. Ako odlučite da hoćete, kako izgleda ta budućnost? Hoće li se netko preseliti u roku od godinu dana? Zacrtajte svoje planove, u suprotnom vaša veza neće funkcionirati - odgovorila mu je Deidre.

Jeste li znali da je u Australiji ilegalno u kući imati više od 50 kg krumpira? Pogledajte još bizarnih zakona!