Mogu li psi jesti led tijekom velikih vrućina da se rashlade? Evo što kažu stručnjaci

Ljeto je vrijeme visokih temperatura i velikih vrućina, a našim kućnim ljubimcima ponekad je teže nego nama. Mnogi vlasnici pitaju se kako im pomoći i olakšati borbu s vrućinama, a jedan način podijelio je mišljenja.

Kako piše LADBible, na internetu se pojavljuju videozapisi koji sugeriraju da pseći prednji hipotalamus, odnosno dio mozga, pokreće nagli porast tjelesne temperature kada žvače kocku leda. Drugi videozapisi tvrde da kocke leda mogu uzrokovati nadutost.

Iako je većina ovih videozapisa u optjecaju već godinama, nekoliko vodećih veterinara i dobrotvornih udruga za životinje brzo ih je kritiziralo i uvjerilo vlasnike kućnih ljubimaca da psima kockica ili dvije leda ne nanosi nikakvu štetu.

Dave Leicester, voditelj zdravstva u tvrtki Vets Now, rekao je: - Objava na Facebooku o povezanosti hipotalamusa i leda koja dovodi do umiranja pasa je pseudoznanost. To nije potkrijepljeno nikakvim kliničkim ili znanstvenim dokazima. Objava je prikladno razotkrivena prije nekoliko godina na stranicama za provjeru činjenica. -

Također dodaje da postoji nekoliko dobrih načina da pomognete svojem psu da se ohladi, poput dodavanje kockica leda u njegovu vodu, zamrzavanje zdjelice s vodom prije nego što u nju stavite vodu ili zamrzavanje njegove omiljene igračke za žvakanje.

No, upozorava kako treba voditi računa o jednoj bitnoj stvari - veličini leda. Važno je da kocka leda bude dovoljno velika kako je pas ne bi mogao progutati i ugušiti se na nju, ali i ne smije se davati psima koji pokazuju znakove toplinskog udara, poput ubrzanog disanja i povećanog slinjenja.

