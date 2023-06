Moglo bi vas iznenaditi: Stručnjaci tvrde da je ovo tajna boljeg seksa!

Svima je jasno da kada se osjećate privlačno i fit, intimnost je puno bolja, no stručnjaci su objasnili zašto je to zapravo tako, piše Reader's Digest. "Svaki sustav u tijelu radi bolje kada ste u formi", kaže Loren Cordain, predavač fiziologije vježbanja na Državnom sveučilištu Colorado. Sve veći broj studija i anketa podržava povezanost 'seksualne tjelovježbe'. Psihologinja Linda De Villers analizirala je 2000 odgovora na upitnik u ženskom fitness časopisu i otkrila da se 83 posto žena bavi aerobnim aktivnostima najmanje tri puta tjedno. Četrdeset posto je reklo da su se puno lakše uzbuđivale, u usporedbi s onim kako su se osjećale prije početka programa vježbanja. 31 posto njih je reklo da su imale seks češće, a 25 posto je izjavilo da su lakše dolazile do vrhunca.

Gotovo svaka aerobna vježba može imati koristi u spavaćoj sobi, tvrde znanstvenici. U anketi iz 1988. godine, 66 posto muškaraca i žena tvrdilo je da ih trčanje čini boljim ljubavnicima. "Otkrili smo da su seksualni životi žena i muškaraca starijih od 40 godina koji redovito vježbaju, slični onima u kasnim dvadesetima i ranim tridesetima", rekao je tada jedan od autora istraživanja, Phillip Whitten. No, stručnjaci još uvijek raspravljaju zašto nas vježbanje zapravo potiče na seksualnu strast. Neki vjeruju da ljudi koji vježbaju imaju više izdržljivosti, a mnoge studije i dokazuju da tri jednosatne sesije umjerene tjelovježbe tjedno, mogu povećati fleksibilnost i snagu, čineći vas gipkijima u spavaćoj sobi.

Stručnjaci otkrili dan i sat: Ovo je najbolje vrijeme u tjednu za seks

Neki znanstvenici sugeriraju da endorfini, koji se oslobađaju tijekom vježbanja, mogu podići raspoloženje. Naime, ti hormoni sreće prirodni su opijati koji se nalaze u tijelu. Kod nekih ljudi se otpuštaju nakon otprilike nekoliko minuta trčanja ili slične tjelovježbe, a učinci se mogu osjetiti čak tri sata. Drugi istraživači ukazuju na to da muškarci koji povećaju razinu kolesterola lipoproteina gustoće, mogu s vremenom odčepiti arterije i povećati protok krvi u cijelom tijelu, uključujući područje zdjelice i spolne organe. To je važno jer, kako tvrde stručnjaci, mala opskrba krvlju smanjuje erektilnu sposobnost muškaraca.

Također, zajedno sa zdravim srcem, mnogi muškarci i žene koji vježbaju, razvijaju bolju sliku o sebi. Većina žena u anketi Linde De Villers izvijestila je o značajnom porastu seksualnog samopouzdanja s redovitim vježbanjem. Trkači u Whittenovom istraživanju izjavili su da su se nakon nekoliko mjeseci vježbanja osjećali privlačnije i da su imali povećanu seksualnu želju i zadovoljstvo. Seksualni poticaj može doći uz razumnu količinu truda, a vrlo energična tjelovježba može izazvati umor i smanjiti želju. Linda De Villers osmislila je program vježbanja za parove i predložila je ove savjete:

Odaberite aktivnost u kojoj ćete uživati, a ne samo izdržati - plivanje, trčanje, vožnja bicikla i aerobik su među najboljima

Uključite se u senzualne aspekte vježbanja - vježbe mogu biti uzbudljive, zagrijavaju dijelove tijela na koje možda prije niste obraćali pozornost

Ako je vaše zajedničko vrijeme ograničeno, vježbajte zajedno - zajedničko vježbanje može vam izazvati želju, sve dok se ne natječete

Istraživanje otkrilo nakon koliko spojeva se parovi prvi put seksaju: