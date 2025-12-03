Mislila je da ima intoleranciju na laktozu: Onda je otkrila da boluje od neizlječivog raka mokraćnog mjehura

Ponekad se najteže dijagnoze skrivaju iza naizgled bezazlenih, pa čak i potpuno neobičnih simptoma. Ono što u prvi tren djeluje kao prolazna tegoba, sitna iritacija ili uobičajeni problem, može se pokazati kao znak da se u tijelu događa nešto mnogo ozbiljnije. Upravo su takvi neočekivani simptomi u brojnim slučajevima bili prvi tragovi koji su liječnike doveli do teških, život mijenjajućih dijagnoza. Tako su liječnici jednoj ženi rekli da su njezini želučani problemi, uključujući mučninu i povraćanje, vjerojatno posljedica intolerancije na hranu i sindroma iritabilnog crijeva, ali zapravo su bili simptomi neizlječive vrste raka.

Lauren Carey (30) iz engleskog grada Bansteada rođena je s rijetkim stanjem zvanim ekstrofija mokraćnog mjehura, što znači da se njezin mokraćni mjehur razvio izvan tijela dok je bila u maternici. To se događa kada se koža na donjem dijelu trbuha ne formira pravilno, pa je mokraćni mjehur otvoren i izložen s vanjske strane tijela. Kao rezultat toga, bebe rođene s tim stanjem mogu imati povezane probleme koji utječu na njihov mokraćni trakt i zdjelične kosti. To je bio slučaj s Carey i, unatoč nizu operacija tijekom prvih nekoliko godina života, sa samo osam godina ugrađen joj je kateter. Bivšoj voditeljici supermarketa 2022. godine dijagnosticiran je karcinom pločastih stanica mokraćnog mjehura. To je rijedak, ali agresivan rak povezan s dugotrajnom upotrebom urinarnog katetera i kroničnim infekcijama, piše Daily Mail.

Srećom, kirurzi su uspjeli ukloniti njezin mjehur, zamijenivši ga stomom, otvorom na koži trbuha za prolazak urina kroz tijelo i iz njega, te su vjerovali da će to spriječiti širenje raka. Međutim, u studenom ove godine Carey je primila poražavajuću vijest da se rak ne samo vratio, već se proširio na zdjelicu i trbuh te je stoga neizlječiv. Njezina sestra, 28-godišnja Megan, sada potiče druge da se zalažu za svoje zdravlje nakon što su se sestrini simptomi u početku bili odbačeni.

"Bilo je kao da je intolerantna na mliječne proizvode jer svaki put kada bi pojela određenu hranu, tada bi joj bilo loše. No, liječnici su jednostavno odbacili simptome i rekli da je to sindrom iritabilnog crijeva. Lauren nije vjerovala u to, ali se u tom trenutku nije osjećala loše pa nije vjerovala ni da je riječ o raku", objasnila je Megan. Kada je Lauren prvi put izrazila svoju zabrinutost, tada joj je rečeno a vjerojatno pati od infekcije mokraćnog sustava (IMS), stanja koje je povezano s povećanim rizikom od raka mokraćnog mjehura, te su je pustili kući.

"Svaki put kada bi nazvala liječnike, nisu je htjeli ni primiti, samo bi joj dali antibiotike i rekli da je riječ o IMS-u", rekla je njezina sestra. No, kada je Carey počela imati problema sa želucem, uključujući bolove u trbuhu, mučninu, nadutost i ekstremni umor, inzistirala je na drugom mišljenju te joj je rečeno da su njezini simptomi vjerojatno uzrokovani intolerancijom na hranu. Tek kada je na trbuhu napipala kvržicu, koju su liječnici u početku također odbacili kao infekciju, saznala je putem aplikacije Nacionalne zdravstvene službe Ujedinjenog Kraljevstva (NHS) da je upućena na palijativnu skrb zbog raka.

"Bilo je to strašno za čuti. Bili smo shrvani. Rekli su od samog početka da, ako se ovaj rak vrati, ništa više ne mogu učiniti", objasnila je Megan. I NHS i privatne bolnice obavijestile su obitelj da ne postoje odgovarajuće mogućnosti liječenja koje ne bi oštetile njezine organe ili ne bi opteretile njezin imunološki sustav, što bi je vjerojatno ubilo. "Sada samo pokušavamo stvarati uspomene s njom", dodala je Megan koja smatra da su liječnici iznevjerili njezinu sestru jer nisu ozbiljno shvatili njihove brige te obitelj sada prikuplja sredstva da bi joj pomogli da ostvari svoje želje. Na vrhu popisa nalazi se odlazak u safari park da bi odsjela u kolibi okruženoj životinjama koje pasu.

"Bila sam šokirana kada su ljudi počeli donirati, a kada sam rekla Lauren, rekla je: 'Nitko neće donirati za mene'. Bilo je tako lijepo za nju vidjeti da je ljudima stvarno stalo. Liječnici su definitivno mogli bolje. Bili su užasni. Lauren se htjela žaliti, ali sada se ne isplati jer to traje godinama i ona neće biti ovdje da vidi ishod", rekla je 28-godišnjakinja. Dodala je da obitelj nikada nije bila svjesna da dugotrajna upotreba katetera može povećati rizik od raka mokraćnog mjehura. "Zato vas molim: ako osjećate da nešto s vašim tijelom nije u redu, inzistirajte i dalje, nemojte dopustiti da vas liječnici otprave", zaključila je Megan.