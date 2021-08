Mama oduševila online s porukom koju je poslala djevojkama koje su joj maltretirale kćer

Jedna je mama nedavno oduševila Reddit korisnike nakon što je podijelila snimku zaslona mobitela svoje kćerke tinejdžerke, preko kojeg je poslala poruku njenim bivšim prijateljicama koje su je već neko vrijeme zlostavljale online.

U poruci koju je podijelila, mama piše: "Hej djevojke, ovo je sje****".

- Prestanite, dovraga s takvim tretmanom osobe koja vam je dugo bila prijateljica. To prestaje sada - piše mama i nastavlja:

Da, oduzela sam joj mobitel. Da, vaše će mame vidjeti poruke. Poznajete i mene već dugo i stalo mi je do svih vas. Mislim da se nijedna od vas trenutno ne ponaša dobro i iako vam svima želim sve najbolje, NIKAD nećemo tolerirati zlostavljanje. Također ni vi od nikoga ne biste trebale prihvatiti takav tretman. Razmislite same. Pratiti grupu je opasno i može vam upropastiti život. U redu je da vam nešto ne bude u redu, ali nikad nije u redu svoju bol, nesigurnost ili strahove ispoljavati na drugima da biste se osjećale moćno, jer to je suprotno od moći.

- Mama ti je sjajna, svaka čast - napisao je djevojci jedan Reddit korisnik, a jedna je korisnica napisala:

"Mene je prije osam godina nekoliko cura iz škole maltretiralo i da mi mama nije doznala i 'stavila ih na mjesto', maltretirali bi me još dugo"...

