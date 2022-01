Mama ljuta na učiteljicu jer joj sina (7) ne podsjeća da pije, a korisnici odgovorili: 'To nije njen posao!'

Jedna je mama nedavno na Mumsnet forumu ispričala kako svog sedmogodišnjeg sina doma nekoliko puta u danu treba podsjećati da se napije vode, no u školi to, kaže, nitko ne radi.

On se zato često, priča ona, vraća iz škole "blijed i letargičan" jer ne popije ni gutljaj tekućine, a koliko god mu puta ona ponovila, dječak na to zaboravi...

- Jesam li nerazumna što mislim da je dužnost osnovnoškolskih učitelja da se pobrinu da djeca tijekom dana piju? - pitala je objasnivši kako joj je sin prije par dana iz škole došao s grčevima u želudcu, a u torbi mu je bila puna boca vode koju nije ni izvadio.

- U školi je 8.45 - 15.15 h , a ne pije ni za vrijeme ručka. On je introvertirano dijete koje se povremeno bori i s tjeskobom i jednostavno mu je nemoguće to 'usaditi' - kaže ona i dodaje da je zbog toga učiteljici poslala mejl, a ona joj je obećala da će ga povremeno podsjetiti.

- Iako je rekla da bude, do sad ga još nije nijednom podsjetila, što me užasno frustrira; jesam li nerazumna? - pitala je mama, a mnoge su korisnice u komentarima napisale da su školski učitelji već dovoljno zaposleni i da ih se nikako ne može kriviti što ne stignu i na to paziti...

- Doista jest nerazumno to očekivati - rekla je jedna mama, dodavši da bi se dijete od četiri ili pet godina još i trebalo podsjećati da popije malo vode, no ne i dijete od sedam.

- Ako ga pošaljete u školu s bocom vode u ruci, umjesto u torbi, možda će se sjetiti? - dodala je mama u komentarima.

