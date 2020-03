Majka zgrozila objavom na Facebooku kad je objavila neobičan trik za ljepotu

Jedna majka je priznala kako se jednom tjedno kupa u dezinfekcijskom sredstvu jer se zbog njega osjeća svježe i čisto, a tvrdi i da joj koža izgleda ljepše i mlađe. Laura Nicholls, 33, zgrozila je korisnike društvenih mreža kada je svoj neobičan trik za ljepotu objavila u Facebook grupi Mrs Hinch Made Me Do It.

Laura tvrdi kako jednom tjedno u svoju kupku stavi dva puna čepa dezinfekcijskog sredstva, a priznala je i da svog osmogodišnjeg sina okupa u toj mješavini. Za Daily Mail je rekla: "Okupam ga tako ako je bio vani i isprljao se ili ako se ozlijedi i zadobije posjekotine na laktovima ili koljenima."

Iako se većina stručnjaka ne slaže, neka dezinfekcijska sredstva na svojim pakiranjima imaju upute da se u mješavini s vodom mogu koristiti kao antibakterijsko sredstvo za osobnu higijenu. Laura je rekla kako se ona počela kupati na ovaj način prije nekoliko godina i vjeruje da su odlične za higijenu i zdravlje, prenosi Daily Mail.

U svojoj objavi je napisala: "Je l' se još netko kupa u dezinfekcijskom sredstvu? Uvijek se osjećam tako svježe i čisto, a na pakiranju piše da se može koristiti za kupke i posjekotine. Usput i miriše odlično pa ga koristim i za pranje podova." Njezina objava izazvala je podijeljene reakcije, ali većina je bila zgrožena njenim trikom.

"Imam 27 godina i nikad nisam čula za kupanje u dezinfekcijskom sredstvu, je l' to stvarno postoji?", čudila se jedna djevojka. "Nema šanse, to toliko smrdi! Kako uopće možeš koristiti istu stvar za kupku i za čišćenje podova?", upitala se druga žena.

