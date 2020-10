Majka otkrila: 'Učim muškarce kako obaviti kućanske poslove - i zarađujem tisuće'

U mnogim obiteljima većinu kućanskih poslova obično obavlja žena, a mnogi muškarci uopće ne znaju kako se rade ni oni najjednostavniji. Zbog toga je Velvet Garvey, mama iz Queenslanda u Australiji, odlučila naučiti muškarce o dnevnim poslovima nudeći online upute, prenosi The Sun.



Postavila je internetsku platformu pod nazivom Train My Mate, koja muškarce uči osnovama kod obavljanja kućanskih poslova. Sastoji se od kratkih videozapisa u kojima njezin suprug, Sam Chapman, prati njezine upute i izvršava sve poslove. Njezine lekcije uključuju sve, od pranja rublja do čišćenja kupaonice.

Pogledajte video:

- Osmislila sam ovaj koncept kao jedno mjesto gdje muškarci mogu podučavati jedni druge, zajedno razmišljati i rješavati probleme - objasnila je.



Iako je priznala da nikada nije bila tip za domaćinstvo i često se borila s obavljanjem kućanskih poslova, tek kada je dobila djecu, shvatila je koliko posla oko održavanja kućanstva stvarno ima. - Nisam znala napraviti ništa. Osjećala sam se kao pravi, tradicionalni muškarac u svojoj vezi - otkrila je.



Stoga je odlučila naučiti obavljati kućanske poslove, a kratkim pretraživanjem interneta otkrila je da gotovo 75 posto žena gubi privlačnost prema partneru zbog njihovog slabog ili nepostojećeg znanja obavljanja kućanskih poslova. Također je shvatila da je to jedan od najvećih problema u dugotrajnim vezama, ali on kreće iz djetinjstva - jer su roditelji ti koji bi trebali naučiti muškarca kako se što radi u kući.



Velvet se nada da će njezini videozapisi pomoći parovima da se manje svađaju, ali i da osjećaju manje stresa. - Ako netko osjeća tenzije, a njihove svađe su uvijek oko kućanskih poslova, lakše je pogledati kratak video i obaviti posao, nego se svađati oko njega - tvrdi ona.

Pranje suđa, odjeće... Ovi kućanski poslovi mogu vam produljiti život: