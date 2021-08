Kupile majci dizajnerske cipele pa se šokirale reakcijom, pogledajte što im je rekla...

Bilo da je to džemper od vaše bake ili knjiga koju ste već pročitali, svi znamo kako je to kada dobijemo razočaravajuć poklon. No, dok većina nas nabaci osmijeh i zahvali na poklonu, jedna majka nasmijala je društvene mreže iskrenom reakcijom na poklon koje je dobila od svoje dvije kćeri.

Ranije ovog mjeseca, korisnica TikToka Cairo objavila video sa zabave iznenađenja za 50. rođendan svoje majke. U videu se vidi kako majka ulazi u sobu ukrašenu balonima te joj Cairo i njezina sestra uručuju poseban poklon - par cipela marke Christian Louboutin.

Iako je prvo bila oduševljena svojim poklonom, kada ga je otvorila i ugledala dizajnerske cipele koje su njezine kćeri platile više od četiri tisuće kuna, više nije bila toliko uzbuđena, kako piše The Sun.

Njezina kći je potom pita sviđaju joj li se nove cipele, na što ih majka prima u ruku, baca pogled na njih te čvrsto kaže: ‘Ne’. Na sreću, kćeri su uz kupnju dobile potvrdu o poklonu, što znači da ih može promijeniti za cipele koje više odgovaraju njezinom stilu.

Kad ju je obitelj upitala zašto ih ne voli, mama je dodala: "Izgledaju u redu, ali nisu za mene.” Međutim, djevojke su cijenile majčino poštenje i nisu se uvrijedile.

Video, koji je podijeljen na TikToku, brzo je postao viralan na društvenim mrežama, a mnogi korisnici ostali su oduševljeni njezinom reakcijom. "Sviđa mi se ovo. Možete reći koliko ljubavi i poštovanja ima u ovoj obitelji”, napisala je jedna korisnica, dok je drugi dodao: “"Zapravo mi se sviđa što je bila potpuno iskrena s tobom. Bila je tako draga zbog cijelog iskustva."

Vino s porukom – poklon koji nijednu ženu neće ostaviti ravnodušnom: