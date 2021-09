Koje države u svijetu imaju najbolji seks? U Grčkoj su nezasitni, Norveška ima najbolje orgazme...

Nedavno istraživanje pokazalo je da su muškarci iz Grčke najbolji u krevetu, potaknuti zdravom mediteranskom prehranom ribe s roštilja, maslinovog ulja i feta sira, kako piše The Sun. Potaknuta ovim istraživanje, stručnjakinja za seks Yasmin Harisha sastavila je kartu svijeta u kojoj otkriva kakve ljubavnike imaju razne države.

Japan - ‘seksualna suša’

Samo 34 posto ljudi u Japanu ima seks tijekom tjedna, što ih čini seksualno najnezadovoljnijim u svijetu, pokazalo je istraživanje Durexa. Dugo radno vrijeme povezano je s uzrokom nedostatka fizičkog kontakta između supružnika.

Francuska - brzi seks

Prema istraživanju, Francuzi vole imati kratke spolne odnose. Nešto više od polovice muškaraca može produžiti spolni odnos zadržavajući ejakulaciju, a samo šest posto trajat će 13 minuta.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Grčka - nezasitni

U Grčkoj 87 posto odraslih ima spolne odnose barem jednom tjedno, prema Durexu - to je više nego u bilo kojoj drugoj zemlji. Bili su najbolji u istraživanju koje se bavilo seksualnim navikama 30.000 ljudi iz 26 nacionalnosti.

Norveška - najbolji orgazmi

Prema tvrtki za seksualne igračke Lelo, Norveška je svjetska prijestolnica u orgazmima. Čak 35 stanovništva kaže da ima orgazme svaki dan.

Ujedinjeno Kraljevstvo - noge i predigra

Velika britanska anketa o seksu otkrila je da 1,5 milijuna ljudi u Velikoj Britaniji ima fetiš na stopala, a Manchester je grad koji ima najviše osoba s fetišem na stopala. Također, imaju najviše predigre.

Belgija - ‘cowgirl’

Poza cowgirl, gdje je žena na muškarcu i okrenuta prema njemu, najpopularniji je seksualni položaj u Belgiji, pokazalo je istraživanje medicinskog mjesta dr. Ed.

Poljska - ‘žlica’

Žlica, gdje partneri leže na boku s muškarcem iza žene, omiljena je pozicija Poljske. U njoj legnete na bok i zamotate partnera u veliki zagrljaj, s rukom naslonjenom na njihov struk.

Evo zašto biste trebali doživjeti orgazam prije svakog odlaska na spavanje:

Rusija - Dan začeća

Ruska vlada proglasila je 12. rujna "Danom začeća", potičući parove da ostanu kod kuće i reproduciraju se. Parovi koji dobiju dijete devet mjeseci nakon dana nagrađeni su nagradama.

SAD - seks u troje

SAD je pravo mjesto za one koji žele trojku. New York ima najveći apetit za seks u troje, prema aplikaciji za upoznavanje 3somer, a slijede ga Los Angeles i Chicago. Jedan od devet Amerikanaca bio je u poliamornoj vezi, a jedan od šest Amerikanaca htio bi isprobati takav odnos, prema akademskom časopisu Frontiers in Psychology.

Rumunjska - strah od javnih zahoda i seksualno prenosivih bolesti

Oko 40 posto Rumunja vjeruje da se spolno prenosive bolesti mogu prenijeti s osobe na osobu ako koriste javni zahod, prema Global Sex Survey.

Brazil - energija

Brazilci, koji u prosjeku izdrže oko 30 minuta tijekom seksa, najbolji su u svijetu u seksualnoj izdržljivosti. No, 44 ​​posto žena iz Brazila glumi orgazme, kaže The Penguin Atlas of Human Sexual Behavior.

Njemačka - nudisti

Trećina ljudi voli biti golo na plaži, a Njemačka ima najviše swingerskih klubova od bilo koje druge zemlje u Europi. Također, miris pazuha pali 23 posto Nijemaca, kaže The Penguin Atlas.

Novi Zeland - žene vode

Strastvene žene na Novom Zelandu uživaju u bogatom i raznolikom seksu, s prosječno 20,4 seksualnih partnera tijekom svog života. To je najveći broj seksualnih partnera kod žena na svijetu, prema Condoms.uk.

Orgazam od 1.8 milijuna dolara: Ovo je najskuplja seksi igračka na svijetu!

Austrija - veliki igrači

Razne studije su otkrile da austrijski muškarci imaju najveći broj seksualnih partnera na svijetu tijekom svog života, što je u prosjeku 29,3, kaže studija Condoms.uk.

Tajland - varanje

Više od polovice tajlandskog stanovništva priznaje afere, kaže Durex. Imati ljubavnicu dio je tajlandske kulture stoljećima, a postoji i moderan trend gdje muškarci i žene imaju dodatne prijatelje za upoznavanje - ne uvijek radi seksa.

Kenya - vjernost

Prema globalnom izvješću o roditeljstvu State Of The World’s Fathers, muškarci u Africi imaju veću vjerojatnost da će imati djecu s dvije žene ili više u odnosu na ostatak svijeta. No, kenijski muškarci bili su na vrhu liste najvjernijih na kontinentu.

Italija - oralni seks i hrana

Više od 80 posto Talijana uživa u oralnom seksu, pokazalo je istraživanje iz 2019. Četvrtina talijanskih parova zajedno gleda pornografiju, a 24 posto koristi predmete ili hranu za uzbuđenje. Gotovo polovica parova ima spolne odnose dva do tri puta tjedno.

Indija - mrzitelji kondoma

Istraživanje je pokazalo da 95 posto Indijaca ne koristi kondome, što je dovelo do rasprave na Twitteru pod hashtagom #HateCondoms s pitanjem zašto. Ispitanici su sugerirali da je to smanjilo intimnost i postojao je "nedostatak osjećaja".

Kina - najmanje orgazama

Prema istraživanju Durexa, Kinezi imaju najmanje orgazama na svijetu, a oko 76 posto ljudi ne može postići vrhunac svaki put kad imaju spolne odnose.

U koliko sati ste rođeni? Taj podatak otkriva mnogo o vašoj osobnosti!