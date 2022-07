Kod nas je more 'boćato', usidriti se voli i Magic Johnson, a Dražen je kao dječarac blizu mula tapkao loptom

Znate li zašto su Raslinjani najsritniji ljudi na svitu? Pa zato što, kad ujutro otvore prozore svojih kuća, odma' vidu Bilice – kroz smijeh će Bilićanin Vlatko Petrović izgovoriti šalu koja se u njegovu mjestu rado prepričava, dok se stanovnicima na suprotnoj strani Prukljanskoga jezera od nje diže kosa na glavi.

Češki kvartet

Objašnjavat će nam zatim kako jezero na čijoj se obali nalazi njegovo mjesto ne odgovara školskoj definiciji te riječi i pobijati našu opasku da zapravo imaju lažno more. Naime, s površinom iznad, a dnom ispod razine mora Prukljansko jezero prirodni je fenomen u kojem se miješaju slana i slatka voda; prva je na dnu, a druga na površini. Ta se voda naziva boćatom. Salinitet je slabiji nego, recimo, na Makarskoj rivijeri pa će se onima koji zbog toga prigovaraju preporučiti da na kupanje ponesu kilogram soli. Boćato more vole poklonici toplije vode i upravo zato Bilice mnogi biraju za mjesto svoga godišnjeg odmora ili barem jednodnevnog izleta. Znalci kažu da su brancini i cipli ovdje puno bolje kvalitete u odnosu na one iz "običnog" mora.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 03.07.2022.,Bilice-Turisticka patrola,Bilice. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Ta se kvalitetna riba nalazi na jelovnicima bilićkih ugostitelja, a ovdašnjim je delicijama brk omastio – između brojnih svjetskih faca iz političkog i društvenog života – i Magic Johnson koji se voli usidriti malo dalje od plaže Mikulandre na koju se nastavlja plaža za pse te čarobna uvala Vrulje gdje konobu Vidrovača s vrhunskim delicijama ima Vlatko Petrović. Od sve te svjetske svite koja je od Šibenika plovila prema Skradinu, zaustavivši se na pola puta u "bilićkim vodama", izdvajamo čuvenog košarkaša jer Bilice imaju itekako čvrstu poveznicu s tim sportom. Naime, odavde potječe majka Dražena Petrovića pa je on kao dječarac pokraj spomenika na kojem je opstala petokraka tapkao loptom.

Nedaleko od tog spomenika nalazi se mul koji nosi ime ministra iz NDH Mile Budaka pa u mjestu čujemo kako bi im bilo draže da se on preimenuje i nazove po našoj košarkaškoj legendi. Ali u ovoj općini koja se ugnijezdila nedaleko od Nacionalnog parka Krka i koja ove godine obilježava svojih prvih dvadeset godina, koliko je prošlo da se uspjela oteti iz zagrljaja Šibenika i samostalno krenuti naprijed, tako je kako je.

– Općina je prostorno velika, imamo 24 zaselka – pokazuje nam prva dama bilićkog turizma Ivana Kostreš, s kojom smo došli na brdo-vidikovac Pomišalj.

Od Ivane ćemo doznati i to da su ovdašnji gosti mahom stranci, kao i da je riječ o destinaciji za obiteljski turizam, da u Mikulandrama postoji cijeli češki kvart jer su zaljubljenici u Bilice iz Češke tu napravili kuće, saznati sve detalje o pregršti događanja tijekom bilićkog ljeta, čuti priču o bilićkim mljekaricama koje su nekoć svako jutro na magarcima išle u Šibenik noseći na pazar mlijeko u buklijama...

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL 03.07.2022.,Bilice-Turisticka patrola,Bilice.Plaza za pse. Photo: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Što se tiče najma apartmana, može ga se u izravnom dogovoru s domaćinom pronaći za šezdesetak eura, dok je putem internetskih platformi oko dvadeset posto – koliko iznosi provizija posrednika – skuplje. Na plažama su postavljeni slamnati suncobrani i hlad pod njima ne naplaćuje se. No u prvim danima srpnja ulicom uz more u uvali Stubalj prometovali su kamioni, gradeći novu luku i vezove, rivu su kopali bageri pa dojam o samome mjestu barem na prvu nije onakav kakav bi zacijelo bio, i kakav će kad se sve dovrši biti, da nije te mehanizacije koja će valjda tijekom ljeta stati.

Unatoč općinskoj odluci da gradnje nema od 1. srpnja pa do 1. rujna, kod nas svako pravilo ima izuzetak, a tako je i ovome slučaju jer se započeti projekt radi europskim novcem koji ima svoj rok trajanja pa radovi ni ovdje ni drugdje ne staju, bez obzira na turizam, našu najvažniju gospodarsku granu. Što o tome misle privatni iznajmljivači i njihovi gosti kojima baš i nije najmilije ručnik staviti pokraj ograđenog gradilišta s propisno postavljenim kemijskim zahodima, kao da je ikoga i briga. Jer kad radovi završe, ionako će nam svima biti bolje.

Kušajte čokalice

Do tada uživajte u bilićkoj pismi koja se često spontano začuje iz svakog kafića, odvedite najmlađe na dječje igralište i domaći mliječni, bezglutenski i sladoled bez šećera, kušajte čokalice – vrlo sitnu i ukusnu bijelu ribu, popijte vino... Ili ponesite kilogram soli na kupanje ako vam ovdašnje more nije dovoljno slano.

UKUPNI POREDAK 1. MEDVEJA 86

2. VOLOSKO 86

3. BILICE 85

4. LUN 84

5. BANJOLE 83

6. JADRANOVO 82

7. KLENOVICA 82

8. GLAVOTOK 81

9. KRNICA 80

10. L. ŠUGARJE 80

11. PEROJ 80

12. KARIGADOR 78

13. ZATON

14. JEZERA

15. ZABLAĆE

16. Z. ROGOZNIČKO

17. SV.FILIP I JAKOV

18. PRIVLAKA

19. RAŽANAC

20. ROVANJSKA

21. POSEDARJE

22. MIMICE

23. PODSTRANA

24. IGRANE

25. BRATUŠ

26. MLINI

27. ŽULJANA

28. SLANO

29. KLEK