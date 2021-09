'Kako da kažem djevojci da imam tajno dijete koje sam dobio iz seksa za jednu noć?'

- Kako da kažem svojoj djevojci da imam tajno dijete iz seksa za jednu noć? Moja kći ima skoro dvije godine. Pokušavam pronaći pravi način da to kažem svojoj djevojci od njezina rođenja - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Zajedno su već sedam godina, ali jednom su se posvađali kada je mislio da je kraj njihove veze. Pitala ga je želi li se useliti zajedno, a on je rekao da nije siguran. Te je noći otišao van i upoznao djevojku s kojom je imao seks na jednu noć.

- Pretpostavio sam da se više nikad neću čuti s njom, ali dva mjeseca kasnije poslala mi je poruku. Rekla je da je trudna i da je dijete moje. Par dana nakon te svađe pomirio sam se sa djevojkom i još uvijek ne zna za bebu. Zajedno ćemo se useliti sljedeći mjesec nakon što sam konačno pristao, pa će to kad-tad morati izaći. Osjećam se grozno. Lagao sam ženu koju volim godinama - nastavio je.

- Griješimo, ali to ne znači da smo loši ljudi, samo da smo donijeli pogrešnu odluku. Ključno je da ste naučili iz svoje greške i da to nećete ponoviti. Najbolje je biti iskren. Kako kažete, istina će izaći na vidjelo. Ne pokušavajte se opravdavati za ono što ste učinili ili zašto ste to skrivali od nje. Umjesto toga, usredotočite se na to kako želite biti zajedno i predani ste u rješavanju stvari. Budite spremni dati joj malo prostora za razmišljanje - odgovorila mu je Deidre.

