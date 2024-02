Jednim e-mailom razotkrio je dvostruki život svoje kolegice: 'Shrvana je, ali ne žalim'

Svatko tko je ikada bio prevaren zna da to može biti zaista grozno, a takvoj vrsti izdaje povjerenja može trebati dosta vremena da se izliječi nakon što istina izađe na vidjelo. Za jednu je osobu kap koja je prelila čašu bila saznanje da je kolegica s posla bila nevjerna svom suprugu, pogotovo zato što su smatrali da se kolegica na poslu hvali kako će se izvući s tim, piše Mirror.

Jedan je muškarac odlučio da netko mora učiniti nešto kako bi razotkrio laži kolegičine laži, a kada su drugi ljudi bili suzdržani u tome i htjeli su gledati svoja posla, on je poslao anonimni e-mail s detaljima afere.

Objavio je objavu na Redditu tražeći savjet o tome je li ispravno postupio u situaciji i objasnio je da radi sa svojom kolegicom, koju je nazvao 'L', šest godina i bio je "umoran od toga da se L praktički hvali kako se izvukla s ovim. Što je još gore, L je varala svog muža s nekim motoristom koji je bivši od druge kolegice s posla.

Objasnio je da je po njegovom mišljenju cijela afera tek počela jer se prva kolegica očajnički željela drugoj za neku 'glupu sitnicu'. Da stvar bude još kompliciranija, suprug prevarene kolegice radio je u istoj tvrtki kao i njih obje, ali na menadžerskoj poziciji na drugoj lokaciji. "Svi ga znamo i stvarno je drag čovjek. Pouzdano znam i da on plaća L-ino školovanje, zbog čega ona ostaje s njim dok ne diplomira. Nitko drugi nije htio ništa reći mužu i razotkriti laži, pa sam se osjećao kao da je na meni da to učinim i preuzeo sam stvari u svoje ruke", dodao je.

No, umjesto da ode izravno do muža, odlučio je pronaći način da kontaktira njegovog brata kojeg je također poznavao. Tako je napravio račun e-pošte za jednokratnu upotrebu i poslao e-mail njegovom bratu. Anonimna e-pošta je uspjela i sljedećeg dana L mu je rekla što se dogodilo jer je mislila da je druga kolegica ta koja je poslala e-mail. "Suprug ju je ostavio one noći kad je saznao i sada zahtijeva razvod. L je plakala jer nije znala kako platiti školu za medicinske sestre. Ne osjećam se loše zbog onoga što sam učinio, ali sada više nisam siguran je li to bilo sasvim ispravno", napisao je u objavi.

Ostali korisnici bili su prilično podijeljeni oko toga je li učinio pravu stvar, no mnogi su komentatori hvalili njegov postupak. "Ne bi se trebao osjećati loše. Zaslužio je znati. Sve što je sljedeće odlučio učiniti temeljilo se na njezinim postupcima, a ne tvojima", napisao je jedan korisnik. Drugi je komentirao da vjeruje da je učinio pravu stvar, ali da trebaj biti oprezan u davanju do znanja ljudima da je to on: "Bravo za tebe! Nitko ne zaslužuje biti prevaren. Ali odnesi tu tajnu u grob i izbriši dokaze!"

Međutim, drugi korisnici smatraju da je osoba pretjerala uključivanjem u to. "Trebao si gledati svoja posla. Nemaš pojma što se događa iza zatvorenih vrata i ne možeš znati kako bi se njihov život odvijao da se ti nisi uključio, “ prokomentirao je jedan, a drugi napisao: “Opa, tamo gdje sam ja odrastao, gledamo svoja posla”.

