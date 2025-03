Izbjegavajte ih ako želite mladoliki izgled: Ova tri pića utječu na vašu kožu, a možda niste svjesni

Mnogi ulažu značajnu količinu novca u skupe kreme, serume i kozmetičke tretmane, vjerujući da će oni popraviti izgled naše kože. Međutim, često zaboravljamo da ono što unosimo u svoje tijelo, bilo kroz prehranu, piće ili čak uobičajene proizvode koje koristimo, može imati mnogo veći utjecaj na zdravlje naše kože nego što mislimo.

Dok ulažemo u vanjsku njegu, zanemarujemo unutarnje čimbenike koji mogu štetiti našoj koži, poput štetnih sastojaka u hrani, pićima i svakodnevnim proizvodima koje koristimo. Uvođenjem nekoliko jednostavnih promjena u odabiru pića, mogli biste vidjeti primjetan napredak u izgledu vaše kože. Stručnjak je otkrio tri svakodnevna pića koja bi mogla sabotirati zdravlje vaše kože, a da toga niste svjesni, piše Express.

"Pogrešna pića mogu dovesti do dehidracije, upale i razgradnje kolagena, a sve to ubrzava proces starenja. Ako želite kožu koja izgleda mlađe, ne radi se samo o tome što stavljate na svoje lice, već i o tome što unosite u svoje tijelo", rekao je Sam Cinkir iz Este Medical Groupe. Za mnoge je kava svakodnevni neizostavan napitak, no previše kofeina može uzrokovati da koža izgleda umorno, beživotno i suho, rekao je stručnjak.

Kofein može potaknuti kortizol, hormon stresa, koji povećava proizvodnju masnoće, što dovodi do prištića. "Kava je diuretik, što znači da tijelo gubi vodu. Dehidrirana koža gubi bujnost i elastičnost, čineći fine linije i bore izraženijima. Ograničite kavu na jednu ili dvije šalice dnevno i pijte puno vode uz nju", rekao je Cinkir.

Kao nježniju alternativu savjetovao je zeleni čaj koji i dalje ima kofeina, ali je bogat antioksidansima. Cinkir je također objasnio da je redovito pijenje alkohola jedan od najbržih načina za prijevremeno starenje kože jer dehidrira i tijelo i kožu, a s vremenom razgrađuje dvije proteine koji održavaju kožu čvrstom i blistavom, a to su kolagen i elastin.

Slatka bezalkoholna pića poput gaziranih i energetskih pića još su jedan krivac jer pridonose glikaciji, procesu koji slabi kolagen, uzrokujući opuštenost i fine bore. Ova pića također mogu izazvati upalu, ostavljajući kožu crvenom i natečenom. Zdravija alternativa uključuje vodu s limunom ili biljne čajeve koji hidriraju i izbacuju toksine. Stručnjak je naglasio da je hidratacija "temelj dobre kože" te bismo trebali piti najmanje dvije litre vode dnevno da bi koža ostala bujna i svježa.