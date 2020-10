Istraživanje pokazalo: Oči su najvažniji dio kada flertujete s nekim, evo i zašto

Ne kaže se bezveze da su oči ogledalo duše. Prema jednom istraživanju, četiri od deset osoba smatra da su upravo one najvažnija stvar kod zavođenja i flerta, pogotovo na društvenim mrežama i aplikacijama za spojeve, kako prenosi The Sun.



Iako većina ljudi preferira upoznavanje uživo, istraživanje provedeno na tisuću odraslih pokazalo je da 43 posto ispitanika svojim očima zavode više na virtualnim spojevima, nego što to rade s nekim licem u lice.



Iako se velik broj osjeća ugodnije kada se upoznavanje odvija preko društvenih mreža, uživo se povećava privlačnost i povezanost za gotovo 50 posto. Naime, samo devet sekundi kontakta s očima dovoljno je da se ostvari povezanost, a sve više od toga čak 52 posto ispitanika smatra čudnim.

Također, otkriveno je da se tri od deset osoba više trudi održavati kontakt očima preko kamere, kako bi pokazali sugovorniku da nisu izgubili interes za razgovor.



Istraživanje je provela tvrtka Virgin Media, koja se udružila sa stručnjakinjom za govor tijela Adrianne Carter, kako bi ponudili smjernice samcima koji žele uspostaviti trajne veze na društvenim mrežama.



- Ako uspijete svladati pravu tehniku ​​koketiranja koristeći kontakt očima, već ste na pola puta do drugog spoja. Kad nas razdvaja zaslon, imamo manje znakova na koje se možemo osloniti kako bismo utvrdili jesmo li uspostavili istinsku vezu. Kad nekoga volimo, naša nas podsvijest vidi kako instinktivno zrcalimo njihovo ponašanje, odvraćajući pogled od zaslona kako bismo saznali imamo li njihovu pažnju jedan je od tih ponašanja - objasnila je Carter.



No, 22 posto ispitanika reklo je da pogled prema dolje može nagovijestiti prerani kraj romantike, uz izbjegavanje kamere ili kolutanja očima. Osim što koriste oči za koketiranje, 48 posto ispitanika priznalo je da namjerno izbjegava kontakt očima ako im je neugodno.

