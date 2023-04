Istraživanje pokazalo: Muškarci se zaljubljuju brže od žena!

Pretpostavka da žene više govore "volim te" od muškaraca je zapravo sasvim pogrešna. Studije pokazuju da su heteroseksualni muškarci skloni zaljubljivanju ili vjerovanju da su se zaljubili puno brže od svojih partnerica. Jedna takva studija ispitala je 172 studenata. Rezultati su pokazali da su muškarci prijavili da su se ranije zaljubili i izrazili su to ranije nego što su to prijavile žene, piše Vice.

Istraživanje je objavljeno u Journal of Social Psychology, a navedeno je i da, iako mnogi smatraju da su žene emotivnije, muškarcima je u prosjeku potrebno 88 dana da se zaljube, a ženama otprilike 134 dana. "Ovo je otkriće bilo u suprotnosti s predodžbama učenika. Za žene se pretpostavlja da su emocionalne, ponekad pretjerano, ili brzoplete. I muškarci i žene u našoj studiji pretpostavili su da će se žene zaljubiti i reći 'Volim te' brže od muškaraca", kaže psihologinja Marissa Harrison, koja je koautorica studije.

Neil Lamont, psiholog sa sjedištem u Londonu, smatra da ljudi općenito vide muškarce kao pragmatičnije ili čak one koji izbjegavaju obveze. "Smisleno povezivanje jednako je važno muškarcima kao i ženama. I dok su društvene i kulturne norme možda nalagale da muškarci trebaju biti jaki i otporni, stvarnost je da dobro proživljen život muškaraca obično uključuje duboke i smislene veze pune ljubavi."

Što se tiče razloga zašto bi se mogle brže zaljubiti, Marissa kaže da su žene evolucijski opreznije - s dobrim razlogom. "Mislim da žene nesvjesno odgađaju ljubav u usporedbi s muškarcima. Žene imaju puno više za izgubiti reproduktivno vežući se za pogrešnog muškarca. One se rađaju s ograničenim brojem jajnih stanica, a muškarci ipak proizvode milijune spermija na dnevnoj bazi. Ako se žene obvežu i zatrudne s nedostojnim partnerom koji im neće pomoći u odgoju djeteta, to bi bilo vrlo skupo, što se tiče vremena i resursa", objasnila je. Isto tako smatra da se žene neki način preplaše ako ih muškarci odmah fizički privuku. Žena to vidi kao znak da je možda privlači njezina fantazija o tome tko bi muškarac mogao biti i misli da ga ne vidi onakvog kakav on zaista jest.

Ingrid Collins, psihologinja u Londonskom medicinskom centru, kaže da muško ponašanje prikazuje aspekt prirode koji se također odvija u životinjskom carstvu. "Muškarac je obično lovac i vjerojatnije je da će biti odmah stimuliran. Žena je više usredotočena na dugoročnu stabilnost jer je to bolje za odgoj djece." 'Brzo zaljubljivanje' također bi moglo biti metoda zauzimanja teritorija, kaže Neil. Što se tiče samog čina govorenja "volim te", Neil vjeruje da muškarci obično stignu prvi jer su žene općenito manje sklone riziku. "Manje je vjerojatno da će one izražavati tako duboko proživljene emocije sve dok se ne osjete dovoljno sigurnima u vezi da to i učine. Izjavljivanje ljubavi riskira ranjivost, jer nikada ne možemo biti potpuno sigurni da i druga osoba osjeća isto."

Na stranu evolucijski esencijalizam, to bi moglo biti i zato što su muškarci jednostavno naučeni da budu dominantni. "Mogli biste tvrditi da se smatra 'muškom osobinom' biti asertivan i voditi, pa to mogu biti društvene norme u igri. Međutim, samo zato što heteroseksualni muškarac misli da je zaljubljen, to ne jamči da će ljubav dugo trajati. Prema mom iskustvu kao terapeuta, muškarci su daleko skloniji zapaliti se zbog partnera, ali je i vjerojatnije da će više gledati oko sebe", kaže Ingrid.

