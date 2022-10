Istražili smo koja vrsta kruha je najpopularnija kod nas

"Samo neka bude kruha", rečenica je koja se nerijetko može čuti u razgovorima o svakodnevici. Ali nije to ni čudo jer po nekim povijesnim izvorima kruh je najstarija hrana. Čak 5.500 godina star izgoreni kruh pronađen je u Engleskoj. I u drugim su državama u to i kasnije doba pronađeni dokazi o kruhu kao ljudskoj hrani.

U malo bližoj povijesti, ali ipak dalekoj - točnije u 19. stoljeću za trajanja zlatne groznice, tragači su jeli kruh. Ne, nisu ga kupili u pekari. Ali znajući da će možda tjednima i mjesecima tražiti zlato, oko struka nosili su platnene vreće u kojima je bila mješavina brašna i vode. Toplina tijela omogućavala je fermentaciju pa u predasima od traženja tako željenog grumena zlata - pekli su svoj kruh.

KOLIKO NARODA - TOLIKO KRUHOVA

Danas je u prodaji nebrojeno vrsta kruha. Stoga je poznata uzrečica "koliko naroda toliko kruhova", jer iako ima podosta sličnih, svaka država ima i neki svoj, specifični. Izabrati između toliko različitih nije lako, pa neki uživaju godinama u istoj vrsti kojoj su vjerni, a neki vole istraživati nove okuse. Zato uz standardni bijeli kruh, rado ćemo posegnuti za crnim, raženim, kukuruznim, integralnim ili pak pečenim od nekoliko vrsta žitarica: pšenice, ječma, riže, pira, zobi... Odlično će pasati i onaj sa sjemenkama lana ili bučinih koštica, a sve prodavaniji je i kruh od krumpira. Svaka vrsta ima svoje kupce, koji više nisu zbunjeni bogatom ponudom na policama jer uglavnom su pronašli svoje omiljene. Ili tek tragaju istražujući svakodnevno nove okuse?

Foto: Argeta

Upitali smo nekolicinu građana koji je njihov kruh-favorit?

- Svaki dan kupujem crni kruh jer mislim da je on zdraviji pa ga za doručak svojim ukućanima redovno serviram, ali svaku narezanu šnitu premažem Argeta jetrenom paštetom. Kod nas je to gotovo pa obavezno. Jedino najmlađa unuka želi isključivo s purećom Argetom. Ona obožava taj okus – rekla nam je karlovačka umirovljenica Marija Brkić. (82).

- Pekar sam I volim I poznajem brojne vrste kruha. No, meni je bez konkurencije takozvani seljački kruh koji zbog „rupa“ podsjeća na švicarski sir. Baš nedavno pripremali smo u šumi drva za zimu I ponijeli taj kruh. Namazan s kokošjom paštetom Argeta s ajvarom bio je prava čarolija. Ranije smo najčešće konzumirali Argetinu Pikanticu koja je super, ali ovaj nas je okus oduševio – ističe Darko Katić (37) iz Duge Rese.

Foto: Argeta

Studentice Marina iz Ozlja i Jadranka iz Slunja žurile su na predavanja, ali noseći u rukama popularni kruh „Francuz“ ispričale su nam da su već kupile svoju paštetu Argeta-tuna i bit će im savršena užina u pauzi zu kavu. Dat će im energiju, kazale su – za drugi dio predavanja.

- Moja mama godinama kruh peče sama – dva ili tri puta tjedno. Domaće je domaće, nekad je to beskvasni, a nekad od miješanog brašna – bilo koje vrste koje imamo doma. I uvijek je super, posebno kad za večeru namažem šnitu toplog, tek pečenog kruha s Argetinom losos paštetom. To je prava delicija – otkrila nam je učiteljica Dijana Vujaklija (28) iz Karlovca.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

NAJBOLJA EUROPSKA PAŠTETA - ARGETA

O ukusima se ne raspravlja. Svatko ima svoj omiljeni kruh jer ponuda je u Hrvatskoj doista bogata. Ali naši sugovornici redom su nam rekli da je pravo uživanje jesti ga s jednom od brojnih Argeta pašteta. Svaka je drugačija, svaka je posebna, ali zajedničko im je da su sve super ukusne jer izađene su od najkvalitetnijih sastojaka i bez dodataka aditiva. A zbog bogatstva raznih ukusa zadovoljit će i one najzahtjevnije – od najmlađih pa do najstarijih. Svatko će izabrati onu koja mu najbolje paše jer kvalitetni sastojci daju jedan tako poseban ukus, tako super i tako neodoljiv…Naravno, nije to ni čudno jer Argeta je broj jedan mesna i riblja pašteta u cijeloj Europi. Tko je jednom kuša, ostaje joj vjeran, a više saznajte na argeta.com.

Sadržaj omogućila Argeta.