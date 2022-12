Ima 23 godine i u vezi je sa 50 godina starijom ženom: 'Govore nam da naša veza nije normalna'

Ljubav nema granica, no je li to istina kada su u pitanju godine? Jedna 23-godišnjakinja često je meta kritika i osuđivanja na društvenim mrežama i to zbog svoje veze sa čak 51 godinu starijom ženom, kako prenosi The Sun.

Što se Kayle Ann tiče, ona je zaljubljena u svoju partnericu. Tako je na TikToku objavila video u kojem je otkrila da je nije briga što drugi misle o njihovoj vezi te se ne obazire na negativne komentare koje dobivaju.

"Kad svi misle da sam luda što izlazim sa 74-godišnjakom kada imam 23", kaže Kayla u videu dok ispija piće i koluta očima pa dodaje: "I svi gledaju oko sebe kao da sam luda. Baš me briga što govore. Zaljubljena sam u tebe.”

Njezin video brzo je prikupio stotine tisuća pregleda, a mnogi korisnici ostali su šokirani velikom razlikom u godinama.

"Spremila te za mirovinu”, komentirao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: “Zaljubljena si u njezin novac….”

