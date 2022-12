I to ide u Knjigu rekorda: Ovo je čovjek s najviše božićnih ukrasa u bradi; čak 710 kuglica!

Kad je 2. prosinca na bradu uspio pričvrstiti čak 710 božićnih ukrasnih kuglica, Amerikanac Joel Strasser iz Idaha potvrdio je svoj Guinnessov rekord, kao čovjek s najviše božićnih ukrasa u bradi i u 2022. godini.

Istina, u tom 'blagdanskom trendu' postavljanja beardamentsa ili šarenih ukrasa u bradu Strasser nije ni imao pravu konkurenciju, još od kad je 2019. svoje lice ukrasio s 302, 2020. s 542 i 2021. s 686 božićnih kuglica; pa je i ove godine samo 'potukao samoga sebe', no to mu je, kaže on, dovoljno.

"Moja je tehnika evoluirala tijekom godina, od kad sam tek oborio rekord", rekao je Strasser Guinnessovoj knjizi rekorda. "Isprva sam kuglice stavljao nasumce, no sada već imam pomno razrađen plan".

"Otkrio sam da ih, ako odvojim vrijeme i stvarno se usredotočim na pojedinačne pramenove, mogu smjestiti puno više", rekao je ekshibicionist kojemu, kako kaže, ne smeta ni težina ukrasa od preko dva kilograma; kao ni to što mu svaki put za njihovo skidanje treba i po nekoliko sati.

Naime, svaki ukras na sebi ima sićušnu kopču, pa ih može skidati samo jedan po jedan.

"Da sam ih pokušao samo iščupati, vjerojatno bi mi počupali svu bradu", kaže on, a premda u njoj sada ima više od 700 božićnih ukrasa, kad ih skine s njima, kaže, neće ukrasiti bor, već će ih spremiti u posebnu kutiju.

“Dovoljno je naporno kačiti ih na bradu, ne bih ih htio kačiti i na drvce pa ih kasnije skidati!”, kaže Strasser koji inače drži i deset drugih, sličnih Guinnessovih svjetskih rekorda, sve vezane za najveći broj različitih predmeta zakačenih za bradu; uključujući slamke (534), štapiće (520), loptice za golf (607), vilice (126), čačkalice (3.500) i štipaljke (359), prenosi NY Post.

“Kad sam shvatio da sam najbolji u tome, odlučio sam srušiti što više različitih rekorda”, rekao je.

