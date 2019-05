'Gadio sam se sam sebi... Kako sam prestao pušiti i odradio njujorški triatlon!'

Do onda je radio u jednoj našoj modnoj kompaniji, bavio se marketingom (i nije bio posebno sportski tip). Od onda ga pratim po Internetima, jer već je osam godina u Velikoj Jabuci.

– Trenutačno radim u restoranu u Brooklynu, popularnom brunch okupljalištu. To ti je imigrantska realnost. Uz to, naravno, radim i svoje projekte – pišem, izlažem, slikam, fotkam, produciram izložbe… Tek sam nedavno dobio radnu dozvolu pa apliciram za poslove po agencijama i medijskim kućama. Ne kužim kako Ameri još uvijek nisu skužili što propuštaju, pa se ne trgaju za mene! – šali se Tonči, kojemu je ime zapravo Ante, ali ga svi zovu Tonči, oduvijek.

Foto: Privatna arhiva

Nedavno je odradio svoj prvi triatlon - 15th Annual JerseyMan Triatlon. Bila je to nedjelja, 19. svibnja, 2019.

- Triatlon je došao potpuno neočekivano i suludo. Da mi je netko prije samo pet mjeseci rekao da ću trčati triatlon rekao bi mu da je poludio - veli sportaš. Odradio je: 1 km plivanja, 27 km bicikliranja i 7 km trčanja.

- Zadnjih 25 godina, prva stvar koju ujutro napravim je da si skuham kavu i zapalim cigaretu. Prije nekoliko mjeseci, dok sam tako ispijao prvu kavu zapalio sam jednu, pa sam zapalio drugu, nakon toga treću, lančano, jednu za drugom. I najednom pomislim – zašto ja to sebi radim? Gadio sam se samom sebi i odlučio sam da je bilo dosta. Napunio sam 44 godine i vezi s cigaretama je došao kraj. Ljubav je morala puknuti. Osjećao sam se kao da prekidam jako lošu, ali ovisničku vezu – iskren se Tonči.

Foto: Privatna arhiva

- Uz knjigu Alana Carra, Easy way to quit, sve skupa mi je bilo zapravo iznenađujuće jednostavno. Najveći strah mi je predstavljao višak vremena i sam lifestyle. Najprije sam odlučio plivati i upisao sam se u teretanu s bazenom. Na tom je bazenu snimljena jedna od epizoda serije The Affair, ali nikako da sretnem Dominica Westa! Dakle, krenuo sam s plivanjem, gotovo svakodnevno. Par tjedana nakon prestanka pušenja, odlučio sam otići do Central Parka koji je udaljen tek nekoliko blokova od mog stana i vidjet koliko mogu pretrčat. Odradio sam jedan krug, to je 9 i pol kilometara, bez problema – sjeća se nedavnih početaka.

Foto: Privatna arhiva

- Zapravo me muž od nećakinje prijavio na triatlon, i to bez mog znanja! Odlučio sam – odradit ću to. I jesam, uspio sam. Plivanje u jezeru mi je bilo najveći izazov, ali preživio sam. Mislim da ću ići na još jedan triatlon, u kolovozu, baš se veselim. Tko zna, možda za par godina završim na Iron-manu – veli pozitivac Tonči. Bravo, samo tako naprijed!

Originalni tekst pročitajte ovdje.

Upoznajte prve žene članice Kravat pukovnije: