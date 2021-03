Evo kako ćete u javnom WC-u odabrati najčišću kabinu

Sigurno ste se i sami nekad suočili s onim 'nemogućim izborom' - koju kabinu odabrati u javnom WC-u... Većina će, logično, kad se nađe u toj situaciji izabrati onu koja im se 'na prvi pogled' učini najčišća, no to nije uvijek i najbolji izbor.

Naime istraživanja su pokazala da postoji puno efikasniji način za prepoznati najčišću kabinu.

Što se tiče javnih zahoda, općenito prevladava ideja da 'treba izbjegavati srednje kabine', kad je to moguće naravno, i birati prvu najbližu, piše The Healthy., jer većina misli da se ta kabina najmanje koristi, što znači i da je vjerojatno čišća nego ostale.

No časopis New York Magazine ispitao je kakvoj su odluci kod biranja kabine skloni muškarci, a kakvoj žene i pokazalo se da, premda se oba spola vode istom logikom i biraju srednju kabinu, muškarci će se voditi i idejom da kabina treba biti što bliže izlaznim vratima, dok će žene odabrati one najudaljenije od vrata.

Prema ovom istraživanju, prva je kabina u ženskom WC-u uvijek najčišća, a sukladno s ovim gore, najčišća muška je - ona najudaljenija od vrata.

