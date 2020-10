Došao je na svoju rođendansku zabavu, a onda saznao da su mu priredili sprovod: 'Nisam mogao vjerovati'

Što vam prvo padne na pamet kada pomislite na rođendane? Zabava, torta, darovi, veselje? Većini ljudi ovo bi bili odgovori, no jedan je čovjek imao sasvim drugačiju ideju.



Eli McCann obilježavao je svoj 33. rođendan i veselio se zabavi koja ga čeka, ali kada je došao na nju shvatio je da je zapravo došao na vlastiti sprovod, kako prenosi Mirror.

In 2017 my husband (then boyfriend) threw a surprise funeral for my birthday because “people shouldn’t have to die in order for their friends to gather and say why they loved them.” He instructed everyone to ignore me so it would be like I was a ghost visiting my own wake. pic.twitter.com/bQkzjW4w8Q