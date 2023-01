Djevojka (24) u vezi s dečkom dvije godine i još se nisu poljubili: ‘Ljudi kažu da sam čudna, ali jednostavno imam standarde’

Djevojka (24) ispričala je da je u ozbiljnoj vezi s dečkom već dvije godine, no još se nisu niti poljubili. Kyndel je na svom TikTok profilu podijelila video u kojem objašnjava svoj stav o intimnosti s muškarcem, govoreći ljudima da je kršćanka i da ne namjerava nikoga poljubiti dok se ne uda, piše The Sun.

- Prije nego što me nazovete čudnom i sve to, jer to stalno slušam, želim objasniti da smo mi kršćani. Čuvamo se za brak i imamo granice. Što se mene tiče, nikad ne želim nikoga poljubiti osim ako mi on nije muž jer osjećam da je to posebna stvar - rekla je.

Kyndel je dodala kako misli da je "stvarno cool" što se ona i njezin dečko ne oslanjaju ni na što fizičko da bi održali svoju vezu. Također je dodala da ju nije briga što bilo tko misli o tome, osim Boga, te da joj je dosta da zbog toga stalno dobiva ružne komentare.

- Naš brak će biti blagoslovljen, samo da znate - dodala je.

Mnogi korisnici su ju u komentarima pohvalili što je ostala pri svojim uvjerenjima.

- Hvala ti na ovome. Ja se isto držim toga, a moj bivši dečko to nije mogao prihvatiti i mislio je da sam luda. Ti si ovim videom dokazala da nisam - napisala je jedna korisnica. Na to joj je Kyndel odgovorila da se nastavi držati toga jer će pravi muškarac poštovati njezina pravila.

- Moj muž i ja se nismo poljubili dok smo bili u vezi. Naš prvi poljubac bio je na vjenčanju, nakon što smo dvije godine bili u vezi i još osam mjeseci zaručeni. Sada smo dvije godine u braku! - komentirala je druga korisnica.

No, bilo je i onih kojima se ta ideja baš i nije svidjela.

- Rukujete li se kada se vidite? - upitao je jedan korisnik, na što je Kyndel odgovorila u obliku drugog videa u kojemu je objasnila da se normalno zagrle.

