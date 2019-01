Dali su joj godinu dana života, a zaručnik ju ostavio tjedan prije vjenčanja porukom na Facebooku

Emily Nicholson (24) iz Velike Britanije, šokirala se kada su joj u veljači 2016. godine liječnici rekli ono što nitko ne želi čuti - da ima tumor na mozgu.

U siječnju 2017., liječnici su joj prognozirali još oko godinu dana života. Nesretna Emily, tada je počela planirati svoje vjenčanje sa zaručnikom. No, upravo je on zadao još jedan bolan udarac ovoj djevojci, ostavivši je tek tjedan dana prije vjenčanja i to porukom u inbox preko Facebooka.

Nesretna djevojka vjeruje da je to napravio zato što se naglo udebljala, a uzrok tome bili su steroidi koje je uzimala kao dio plana liječenja. Kaže da se u šest tjedana udebljala za pet konfekcijskih brojeva, dobila je 30 kilograma.

- Napisao je da više ne želi biti sa mnom i da me već dugo ne voli. Bilo je užasno. Plan je bio da se vjenčamo u kolovozu 2016. godine, no morali smo to odgoditi do ožujka 2017. godine jer sam išla na operaciju. Pričali smo i o tome da bih mogla jajašca dati smrznuti kako bi jednog dana mogli imati djecu pomoću medicinski potpomognute oplodnje ako joj bude bolje u budućnosti, ispričala je Emily, piše Daily Mail.

- Sada ne osjećam ništa prema njemu. Povrijedio me, ali nema smisla uznemiravati se zbog toga. Moram biti jaka u svemu tome - rekla je.

Jamie Smith, Emilin bivši zaručnik s Novog Zelanda, kaže da nije on ostavio Emily već je ona napustila njega.

Prije strašne bolesti, Emily je bila vitka i bila se modelingom. Zaručnika je upoznala u Australiji u koju je odselila 2012. godine s mamom, tatom i bratom u potrazi za boljim životom.

Emily je bila mlada i uspješna djevojka, imala je vlastitu kuću i dobar posao kao voditeljica bara, a također je radila kao model i hostesa u noćnom klubu. Bila je živahna, zabavna i pomalo divlja. Uvijek je bila marljiv radnik. Cvjetala je, voljela život, a sada je sve nestalo - rekla je njena majka.

Da nešto nije u redu s njom posumnjali su nakon serije napadaja, ali u početku su mislili da je to zbog puno posla i stresa. - Svijet nam se raspao kada nam je liječnik rekao dijagnozu. Ne znam kako smo došli kući - dodala je. Vratili su se u Veliku Britaniju i sada na stranici GoFundMe.com pokušavaju prikupiti novac za liječenje imunoterapijom, čija je cijena 30.000 funti (252 tisuće kuna).

Emily je već uspjela poživjeti dulje nego što su liječnici prognozirali, a nada se da će pomoću cjepiva dobiti još malo vremena.

Pogledajte i video Simptomi raka testisa koje nitko ne bi trebao ignorirati