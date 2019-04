Cjepivo protiv HPV-a za 90% smanjilo učestalost prekancerogenih promjena na vratu maternice

Nakon raka dojke i kože, rak grlića maternice treći je najčešći rak od kojega obolijevaju stanovnice Velike Britanije mlađe od 35 godina. U većini slučajeva ova se vrsta karcinoma razvija samo ako je pacijentica zaražena humanim papiloma virusom (HPV) tipa 16 ili 18, prenose britanski mediji.

Riječ je o spolno prenosivoj infekciji koja se prenosi vaginalnim, oralnim ili analnim spolnim odnosom. Liječnici ističu da je 99,7 posto slučajeva raka vrata maternice prouzročeno HPV-om.

Rutinsko cijepljenje u školama od 2008.

U nastojanju da smanje raširenost raka vrata maternice, brojne su zemlje pokrenule programe cijepljenja djevojčica krajem 2000. godine. Austrija je tu praksu uvela prva, još 2006., a Velika Britanija je rutinsko cijepljenje djevojčica u dobi od 12 i 13 godina u školama uvela 2008. Istodobno je organiziran neobavezan trogodišnji program cijepljenja za djevojke do 18 godina. U Hrvatskoj se besplatno i neobavezno cijepljenje provodi od 2007. godine.

Nakon deset godina objavljeni su prvi rezultati učinkovitosti cijepljenja, a podaci se odnose na Škotsku, koja je do 2016. pratila ginekološko zdravlje mladih žena od njihovih dvadesetih.

U istraživanju su korišteni podaci prikupljeni među približno 140.000 ispitanica cijepljenih u dobi od 12 i 13 godina.

90 posto manje prekancerogenih promjena

Znanstvenici kažu da je cijepljenje rezultiralo smanjenjem pojave prekancerogenih promjena na grliću maternice u 90 posto slučajeva među mladim ženama koje su ga dobile 2008., odnosno u 65 posto slučajeva kod djevojaka do 18 godina cijepljenih fakultativno.

Ne treba zanemariti ni podatak po kojemu i stopa procijepljenosti protiv HPV-a u Škotskoj iznosi oko 90 posto.

Britanski su liječnici iznimno zadovoljni rezultatima i ističu da su premašili njihova očekivanja, a objavili su ih u stručnome časopisu British Medical Journal.

Kada je započeo škotski program cijepljenja, znanstvenici su vjerovali da bi cjepivo moglo učinkovito uništiti dva najopasnija tipa HPV-a, 16 i 18, uzročnika oko 80 posto prekancerogenih stanja, no pokazalo se da cjepivo učinkovito djeluje na još tri tipa HPV-a te eliminira 90 posto uzročnika prekancerogenih stanja.

"Imunitet krda", manje oboljelih i među necijepljenima

Smanjeni broj oboljelih žena evidentiran je i među necijepljenim ženama, što upućuje na to da je smanjeni prijenos ovog virusa u Škotskoj rezultirao stvaranjem takozvanog "imuniteta krda". To znači da se, ako je procijepljeno dovoljno osoba, odnosno oko 90 do 95 posto, virusu onemogućuje brzi prijenos. U tom slučaju zaraza se brzo sprečava jer virus ne nalazi tako lako na necijepljene osobe.

Nedavne studije pokazale su i to da HPV utječe na razvoj još nekoliko vrsta karcinoma: uz rak vrata maternice može prouzročiti razvoj raka stidnice, rodnice, anusa, orofaringealnog raka (grla) te genitalne bradavice.

"Sretni smo što imamo tako učinkovit program prevencije, što znači da se u skoroj budućnost nazire potpuna eliminacija raka vrata maternice. Trebali bismo se fokusirati na područja i zajednice u kojima je angažman na ovom problemu ispod nacionalnog prosjeka", kazao je dr. Kevin Pollock sa sveučilišta Glasgow Caledonian.

Od rujna rutinsko cijepljenje i za dječake

Od rujna Velika Britanija se pridružuje velikom broju zemalja koje program cijepljenja proširuju i na dječake. Naime, ustanovljeno je da je postotak razvoja orofaringealnog raka u ovoj populaciji porastao na 60 posto, a povezuje se s virusom HPV16.

Najbolji primjer učinkovitosti cjepiva protiv HPV-a danas je Australija, koja je sustavnim provođenjem programa cijepljenja protiv HPV-a smanjila učestalost infekcije među mladim ženama na svega 1,1 posto. Kada je riječ o nuspojavama cijepljenja, one najčešće zabilježene bile su lokalne reakcije na mjestu uboda, lokalizirana osjetljivost i bol koja spontano nestaje, što su simptomi karakteristični za bilo koju vrstu cjepiva.

