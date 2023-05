Bez puno muke: Ovo je ispravan način stavljanja odjeće na vješalice

Svi smo se našli u toj situaciji, kad smo odlučili pospremiti cijelu svoju garderobu i mučili se sa spremanjem odjeće na vješalice. No, pokazalo se da je to zato što ste ih krivo koristili i zapravo postoji ispravan način da odjeću stavite na vješalice. Kako pše The Sun, Sidney Raz iz SAD-a otkrio je kako se pravilno koriste vješalice u jednom TikTok videu, a brojni korisnici ostali su šokirani ovim trikom.

U kratkom videu objasnio je: 'Evo nešto što nisam znao do svoje tridesete. Lakše je staviti odjeću na vješalicu ako vam je odjeća na ruci'. Sidney šokirano gleda u kameru dok demonstrira korištenje tehnike na majici s kapuljačom, koju je posebno teško objesiti zahvaljujući uskoj rupi oko vrata. Provuče ruku kroz rupu na vratu sve do donje rupe, a zatim zgrabi kuku vješalice i provuče je kroz donju rupu. Umjesto da morate pokušavati savijati vješalicu kako bi stala u rupu oko vrata, ovako se uvlači puno lakše.

Njegov video prikupio je gotovo 200 tisuća pregleda, a mnogi korisnici priznali su kako se ovoga nikada nisu sjetili. 'Što??? Pa hvala ti na tome!', komentirao je jedan korisnik, dok je jedna korisnica dodala: 'Vau, možda sortiranje moje garderobe više neće biti loše'. 'Dobro, zašto ovo nikad nisam shvatio... toliko rastegnutih ovratnika…', glasio je jedan komentar.

