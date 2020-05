Baka (90) najstarija je 'gejmerica' na svijetu: Igrice su njezina ljubav već 39 godina

Hamako Mori rođena je 18. veljače 1930. u Japanu, a igrice igra već 39 godina. Nakon što je vidjela koliko njezina djeca uživaju u njima, odlučila je i ona isprobati i vidjeti u čemu je tolika zabava. Vrlo brzo videoigrice postale su njezin hobi, prenosi UNILAD.



Ova 90-godišnja baka ima i YouTube kanal gdje je poznata kao 'Gaming baka', a prati ju 150 000 ljudi koji redovito gledaju svaki njezin video gdje igra Call of Duty: Modern Warfare, Resident Evil 3 i Dark Souls 3, ali i svoju omiljenu igricu Grand Theft Auto V.



Ove godine oborila je Guinnessov rekord kao najstarija YouTuberica koja igra igrice. "Stvarno mislim da je igranje igrica prava stvar za mene, uživam u životu", otkrila je Hamako.

Pogledajte video:

Kroz godine je Hamako pratila trendove u tehnologiji, pa tako sada sve igra na PlayStation 4 uređaju s kojim je u početku imala poteškoće, ali sada je uspijela savladati sve trikove i igru.



"Izgledalo mi je jako zabavno i mislila sam kako nije fer da djeca igraju, a ja ne. Mislila sam da će mi biti zabavnije u životu ako naučim igrati igrice."



Mjesečno objavi tri do četiri videa koji dođu ponekad i do milijun pregleda. Sretna je kada dijeli svoje iskustvo s drugima. "Mislim da je besmisleno ako samo ja uživam u tome. Dobivam puno komentara i svi su jako dragi. Svi ti ljudi motiviraju me da radim još videa."