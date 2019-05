Badić Fashion Nove koji se prodaje s 'upozorenjem na rak' uzburkao Twitter

Twitter se digao na noge nakon što je jedna korisnica u ponedjeljak objavila fotografiju svojeg zelenog bikinija brenda Fashion Nova. Naime, etiketa na badiću došla je sa zastrašujućim upozorenjem koje je glasilo "Ovaj proizvod sadrži kemijski spoj Di (2-etilheksl), ftalat koji se sastoji od estera ftalatne kiseline i alifatskih alkohola, olovo i kadmij, za koje je u Kaliforniji opće poznato da uzrokuju rak, defekte pri rođenju, kao i druge reproduktivne štete."

Među korisnicima se tako proširila panika nakon što su vidjeli ovaj post, pa su ostavili niz zabrinutih komentara. Drugi korisnici brzo su istaknuli da ovaj sportski badić koji se prodaje za 34,99 dolara, nije jedina stavka koja dolazi s ovim zastrašujućim upozorenjem, piše New York Post.

Did y’all know this tag is in Fashion Nova swimsuits ? pic.twitter.com/pUK5S2BAMq