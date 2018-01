Hasanbegović iznio kritiku Frljićeve predstave: 'Žrtva je samo jedna'

Dolazak Zlatka Hasanbegovića, bivšeg ministar kulture i političkog tajnika Neovisnih za Hrvatsku, na premijeru predstave "Šest likova traži autora" provokativnog Olivera Frljića u kazalištu Kerempuh svojevrsno je iznenađenje jer je Hasanbegović u svjetonazorskom smislu Frljićev antipod. Uostalom, u Hasanbegovićevu mandatu ministra nesnošljivost između njega i Frljića bila je posve očita.

Hasanbegoviću je ovo druga Frljićeva predstava koju je pogledao, prije nje "Mrzim istinu" u Teatru Itd, a za Večernji list iznio je kritiku Frljićeve adaptacije djela slavnog Luigija Pirandella.

- Na predstavu sam otišao iz dva razloga. Da bih mogao komentirati, moram je pogledati. Drugo, zbog urođene znatiželje s obilježjima stanovitog mazohizma. Zanimalo me, naime, kako na sceni izgleda moj lik sa svinjskom glavom kojeg u stavu muslimanske molitve lopatom kokaina pričesti biskup Mile Bogović. Zanimalo me i kako izgleda moj kazališni lik koji nakon biskupske kokainske pričesti sudjeluje s kazališnom Željkom Markić, Velimirom Bujancem, Josipom Klemmom i ostalima u nogometnom udaranju glave mrtvog novorođenčeta. Zanimalo me i kako izgleda prizor kada lik silovane žene polegnute na hrvatsku zastavu simbolički revolveraškim hicem likvidira sve spomenute. Osim toga, u predstavi tu i tamo ima i Pirandella - rezimirao je Hasanbegović.

Zapitao se tko je, zapravo, meta i žrtva, kako je rekao, Frljić-Ljuštininog performansa kojeg, nastavio je, vidi kao dostojan spomenik višedesetljetne hegemonije i svevlašća Dušana Ljuštine u kulturi Grada Zagreba.

- Žrtva i meta nije ni biskup Bogović, ni ja, ni Bujanec ni Željka Markić, kao ni hrvatska zastava. Žrtva i meta je samo jedna. Veliki Luigi Pirandello koji na onom svijetu sada žali jer nije oporučno zabranio Frljiću i njemu sličnima netalentiranim ekshibicionistima zloporabu svog opusa - zaključio je Hasanbegović.

Napomenuo je da on Frljiću, da je ravnatelj Kerempuha, ne bi dao da režira predstavu ne zbog političkih razloga, već zbog estetskih.