Zašto nismo znali toliko o Ukrajini? Tek sada ima priliku ispisati svoju nacionalnu povijest

Koliko zapravo znamo o Ukrajini, zapitali su se mnogi nakon eskalacije Putinove agresije na zemlju koju su Rusi stoljećima svojatali i na sve načine pokušavali izbrisati njezin kulturni i jezični identitet. U nastojanju da razumijemo kompleksne rusko-ukrajinske odnose, ispostavilo se, povijesne knjige ne pomažu nam puno jer većina ih je pisana u vrijeme ruske dominacije političkim i povijesnim narativom, u kojem se na Ukrajinu gledalo onako kako je to propisivala službena Moskva. Zbog toga ukrajinski i svjetski povjesničari danas iznova propituju sve što smo mislili da znamo o najvećoj europskoj državi, ispisujući nova povijesna poglavlja i revidirajući ona stara. Nezahvalan je to posao, uzbudljiv koliko i opasan, jer lako je skrenuti u kontrapropagandu i na koncu iznova izmaknuti povijesnoj objektivnosti, ako je do nje uopće moguće doći. Nastojanjima da se ukrajinska povijest prikaže na svjež i svakome razumljiv način pridružio se i zagrebački novinar Sergej Burda, koji je u nakladi Alfa upravo izdao knjigu "Povijest Ukrajine – povijest ukrajinskog naroda od pretpovijesti do 2022. godine" koja metodično razbija povijesne zablude o narodu kojem i sam etnički pripada.