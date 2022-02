"U malu je uša đava" na daskama splitskoga HNK

Redatelj i dramaturg je Mario Kovač, a premijerna izvedba bit će na velikoj sceni kazališta u četvrtak,​ 10. veljače.

​Autorica romana Tisja Kljaković Braić ​je istaknula kako je njezina knjiga "U malu je uša đava" najprodavanija prošle godine. Rekla je da je tematika knjige povukla ravnateljicu drame splitskoga HNK Marinu Vujčić da predstavu postavi na repertoar te kazališne kuće.

"Na probama nisam bila, ali su mi slali mala videa. To su mi bili dragulji s obzirom na to da sam vidjela kako glumci jako dobro reagiraju i kako se smiju. Tako da sam u jednom momentu promislila rade li oni uopće ili se samo smiju​, no to je pokazatelj koliko je bila dobra atmosfera kao i nada da će predstava biti super", izjavila je, uz ostalo, Tisja Kljaković Braić.

​Da je bio velik izazov prilagoditi taj roman za kazalište, potvrdio je redatelj i dramaturg Mario Kovač, koji je rekao da je on pisan u nizu duhovitih kratkih vinjeta koje su pogodnije za stripovsku formu u kojoj se njegova autorica i proslavila, nego za samo kazalište. Dramaturški dio posla bio je definitivno težak, rekao je Kovač i dodao da su, nakon prvih nekoliko proba, uz Tisjine savjete i uz veliki doprinos glumaca, uspješno sve savladali.

Rekao je da za početak očekuje veliki interes Splićana dometnuvši da ga nikada toliko na ulici nisu zaustavljali kao sada u Splitu interesirajući se za predstavu. Ta je predstava do sada zbog koronavirusa u tri navrata bila odgađana.

Tisja Kljaković Braić u svojoj debitantskoj knjizi, napisanoj prije 13 godina, govori o svojem odrastanju u Splitu kroz duhovite priče u gradu 80-ih godina, kupanju podno Marjana, partiji karata u Hajduka te o mnogim osobnim doživljajima.

​​U predstavi glume Andrea Mladinić, Nenad Srdelić, Zorana Kačić Čatipović, Snježana Sinovčić Šiškov, Marjan Nejašmić Banić, Monika Vuco Carev, Arijana Čulina, Trpimir Jurkić, Tajana Jovanović, Andrijana Vicković, Katarina Romac, Stipe Radoja, Goran Marković, Filip Radoš, Vicko Bilandžić i Ana Marija Veselčić. Scenograf je Davor Prah, kostimografkinja Ana Marin, a za glazbu je zadužen Tomislav Babić.​

O​sim premijere, ta je predstava na velikoj sceni splitskoga HNK 11., 12., 13., 14., 15. i 16. veljače s početkom u 19,30 sati, a publika uz kartu treba imati i EU digitalnu covid potvrdu.