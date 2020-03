Tjedan dana HNK u vašim domovima oduševljava gledatelje

Prošlo je više od tjedan dana otkada je Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu u suradnji s redakcijom 24sata pokrenulo jedinstveni, edukativni i humanitarni projekt (HNK u Zagrebu u borbi protiv korona virusa) u okviru kojega se svakodnevno na YouTube kanalu 24sata, web stranici 24 sata te FB HNK i 24 sata prikazuju predstave ansambala Opere, Drame i Baleta te programe Filozofskog teatra.

Kazalište u domovima naših gledatelja oduševilo je sve ljubitelje scenske umjetnosti te privuklo nove gledatelje, one koji nikada nisu imali priliku do sada pogledati predstavu u HNK u Zagrebu. Do današnjeg dana predstave HNK u Zagrebu na YouTube kanalu 24sata imaju čak 299 168 pregleda.

Na taj je način je zagrebačko Hrvatsko narodno kazalište, nakon zatvaranja svoje kuće 12. ožujka, uspjelo u ovim tragičnim vremenima izolacije uspostaviti iznova komunikaciju sa svojom publikom, ali prelazeći virtualne granice biti prisutno u brojnim europskim i svjetskim gradovima te na različitim kontinentima.

Tako je prva predstava emitirana online, Tko pjeva zlo ne misli Renea Medvešeka pregledana rekordnih 120 tisuća puta a tijekom emitiranja uživo bilo je više od 1500 komentara. Hit predstava u režiji Renea Medvešeka, koja je od svoje premijere u rujnu 2017. mjesecima prije izvedbe rasprodana, oduševila je gledatelje pred ekranima, a bilo ih je iz svih dijelova Hrvatske i svijeta. Javili su nam se putem chata i poruka iz SAD-a, Argentine, Filipina, Norveške, Danske, Srbije, Bosne i Hercegovine…

Osim predstava emitiran je i prvi Filozofski teatar Srećka Horvata u kojem je gostovao bivši grčki ministra financija, političar i filozof Yanis Varoufakis kojeg na Twitteru prati oko čak milijun sljedbenika a koji je objavu o našem projektu i svojem gostovanju podijelio na svom Twitter profilu.

Balet Labuđe jezero za koje gledatelji mjesecima prije traže kartu emitirao se dan nakon Tko pjeva zlo ne misli a nakon baleta na online repertoaru je bila i naša najuspješnija komična opera Ero s onoga svijeta koja svakom izvedbom popuni gledalište.

Večer nakon potresa u Zagrebu, u nedjelju 22. ožujka, gledatelji su imali priliku pogledati sjajnu dramu Ljudi od voska a sutradan je sve oduševio Pippo Delbono s predstavom Evanđelje.

Kralj Lear u čijoj je glavnoj ulozi briljirao Predrag Miki Manojlović bio je iznimno gledan dok je 24. ožujka bio rezerviran za impresivnu izvedbu opere Nikola Šubić Zrinjski u režiji Krešimira Dolenčića te pod ravnanjem Ivana Josipa Skendera.

Sinoć su gledatelji pratili komičnu operu talijanskog skladatelja Gaetana Donizettija Don Pasquale, a večeras u 20 sati na Svjetski dan kazališta, očekuje vas drama Vučjak Miroslava Krleže u režiji Ivice Buljana. U idućim danima ne propustite pogledati balet Petar Pan i Gospoda Glembajevi, drame Ciganin ali najljepši i Žena te opere Figarov pir i Turandot.

Sve predstave pratite na :

YouTube 24sata: https://www.youtube.com/watch?

Facebook HNK u Zagrebu: https://www.facebook.com/hnk.hr/

Web 24sata: http://bit.ly/24sata_WEB

Facebook 24sata: http://bit.ly/24sata_FB

Prikazivanje predstava je isključivo humanitarno i nema nikakvu komercijalnu vrijednost. Pristup navedenim kanalima je u potpunosti besplatan te je zabranjeno bilo kakvo reklamiranje uz predstave. Predstave se emitiraju prvenstveno radi edukacije, te radi humanitarnih i kulturoloških razloga. Dogovor Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i 24 sata temeljen je isključivo na dobroj volji.