Serija koju su svi propustili sada je hit na Netflixu: 'Adaptacija Stephena Kinga bolja je i od knjige'

Iako je premijerno prikazana još 2017. godine, serija "Mr. Mercedes" tek sada dobiva zasluženu globalnu pažnju, postavši neočekivani hit na Netflixu. Ova kriminalistička drama, razvijena od strane proslavljenog Davida E. Kelleyja ("Big Little Lies"), temelji se na hvaljenoj trilogiji romana majstora horora Stephena Kinga i nudi napetu priču koja je godinama ostala skrivena od šire publike.

Izvorno emitirana na danas ugašenoj američkoj mreži Audience, serija je zbog ograničene dostupnosti ostala ispod radara, no njezin dolazak na najpopularniju streaming platformu ispravio je tu nepravdu, otkrivši publici jedan od najbolje ocijenjenih trilera posljednjeg desetljeća. Kritičari i gledatelji slažu se u jednom: radi se o vrhunskoj adaptaciji koja u nekim segmentima nadmašuje čak i svoj književni predložak.

Radnja serije uvlači gledatelje u mračni svijet umirovljenog detektiva Billa Hodgesa, čovjeka kojeg progone duhovi neriješenog slučaja koji mu je obilježio karijeru. Dvije godine ranije, neidentificirani vozač ukradenim Mercedesom zaletio se u gomilu ljudi koji su čekali u redu na sajmu poslova, usmrtivši šesnaest nedužnih osoba. Slučaj je ostao otvoren, a Hodges, sada u mirovini, dane provodi utapajući tugu u alkoholu i razmišljajući o samoubojstvu. Njegovu letargiju prekida pojava samog ubojice, briljantnog mladog psihopata Bradyja Hartsfielda, koji ga počinje proganjati putem interneta. Ono što započinje kao zlokobna online igra mačke i miša brzo prerasta u smrtonosnu opsesiju, prisiljavajući Hodgesa da krene u opasan, neslužbeni lov kako bi zaustavio ubojicu prije nego što ponovno napadne i uništi sve do čega mu je stalo.

Pokretačka snaga serije leži u izvanrednim glumačkim izvedbama, predvođenim legendarnim irskim glumcem Brendanom Gleesonom u ulozi Billa Hodgesa. Gleeson maestralno portretira slomljenog, ali nepokolebljivog detektiva, donoseći liku dubinu i sirovu ranjivost. Nasuprot njemu stoji Harry Treadaway kao Brady Hartsfield, čija je interpretacija "Gospodina Mercedesa" zastrašujuće uvjerljiva. On je naizgled običan mladić koji radi u trgovini elektronikom i kao sladoledar, dok ispod te fasade krije čudovište. Njihov psihološki duel okosnica je priče, no serija se može pohvaliti i fantastičnom sporednom glumačkom postavom. Posebno se ističe Justine Lupe kao Holly Gibney, socijalno anksiozna, ali genijalna žena koja postaje ključna saveznica u istrazi, te Jharrel Jerome kao Hodgesov mladi i tehnički potkovani susjed Jerome Robinson.

Prijem kod kritike i publike bio je gotovo jednoglasno pozitivan, što potvrđuje i impresivna prosječna ocjena od 91% na stranici Rotten Tomatoes, pri čemu je druga sezona ocijenjena savršenom stotkom. Kritičari su hvalili seriju zbog pametnog scenarija, vješte režije i napetosti koja ne popušta, a izvedbe Gleesona i Treadawaya opisane su kao "fenomenalne" i "jezivo savršene". Mnogi su istaknuli kako je "Mr. Mercedes" jedna od rijetkih adaptacija Kingovih djela koja se oslanja na realističan, psihološki triler umjesto na nadnaravne elemente, barem u svojoj prvoj sezoni. Publika je također prepoznala kvalitetu, opisujući seriju kao "briljantnu" i "nemoguću za prestati gledati", iako su neki gledatelji bili podijeljeni oko promjene tona u kasnijim sezonama, koje dublje zadiru u paranormalne aspekte Kingove trilogije.

Glavni razlog zašto je "Mr. Mercedes" godinama bio neotkriveni biser leži u njegovoj distribuciji. Serija je emitirana na Audience Networku, kanalu koji je bio dostupan isključivo pretplatnicima američkih telekomunikacijskih tvrtki AT&T i DirecTV. Zbog te ekskluzivnosti, nikada nije dosegla masovnu publiku kao serije na mrežama poput HBO-a ili AMC-a. Kada je AT&T 2020. godine ugasio Audience Network, sudbina serije ostala je neizvjesna, bez službene objave o otkazivanju ili nastavku. Taj status limba završio je kada su prava na prikazivanje preuzele streaming platforme, prvo Peacock u SAD-u, a sada i Netflix na globalnoj razini. Upravo je ta nova dostupnost omogućila seriji da napokon pronađe publiku koju je odavno zaslužila i postane tema o kojoj svi pričaju.

Ono što "Mr. Mercedes" čini jedinstvenim jest njegova evolucija kroz tri sezone. Prva sezona vjerno prati prvi roman i funkcionira kao napeti, prizemljeni detektivski triler. Fokus je na psihološkom nadmudrivanju Hodgesa i Hartsfielda, bez ikakvih natruha nadnaravnog, međutim druga i treća sezona, koje adaptiraju preostale dvije knjige iz trilogije ("Finders Keepers" i "End of Watch"), hrabro ulaze na prepoznatljivi teritorij Stephena Kinga. Uvode se paranormalni elementi koji priču odvode u potpuno novom, neočekivanom smjeru, a iako je taj zaokret podijelio dio publike, on je ujedno i ono što seriju čini vjernom duhu Kingova opusa, spajajući mračni realizam s jezivom fantastikom. Za ljubitelje napetih trilera, kompleksnih likova i vrhunske glume, "Mr. Mercedes" je nezaobilazno televizijsko iskustvo koje je, zahvaljujući streaming servisima, napokon dobilo drugu priliku da zablista.