Retrospektiva Mile Sakača proteže se na čak dva kata Sveučilišne galerije

U prostoru Sveučilišne galerije u Splitu do 3. travnja može se pogledati dosad u Hrvatskoj najveća izložba Mile Sakača pod nazivom "I šta drugo…/& What Else", a kustos je Branko Franceschi. Iako je po struci arhitekt, Milo Sakač već trideset godina uspješno u zemlji i inozemstvu djeluje kao slikar, a splitska izložba koncipirana je kao presjek njegova dosadašnjeg stvaralaštva. Postavljena je na dva kata Sveučilišne galerije tako da se Sakačev recentni opus, za koji je predviđena cijela etaža, suprotstavi izboru slika iz ranijih ciklusa, koje su izložene na drugoj etaži.

– Sakač je prepoznat kao nastavljač one tendencije u hrvatskom apstraktnom slikarstvu koja se zasniva na izražajnoj brzoj gesti, strasti prema elementarnom slikarskom materijalu, u rasponu od lazurnog curenja do reljefnih nakupina boje, te zagasitom koloritu. Kompozicije mahom izvodi akrilikom na platnu u rasponu od srednjih do velikih formata, razvija ih iz čiste likovne impresije te, iako se ne bavi nikakvim naravnim sadržajem, njihova čista likovna događanja s lakoćom privlače i okupiraju pozornost – kazao je otvarajući izložbu Branko Franceschi.

Sakač crta oduvijek, a likovni rad s uspjehom javno predstavlja od 1988. godine da bi tijekom posljednjih petnaestak godina slikarstvo u širokom zahvatu od figuracije do apstrakcije postalo njegova primarna kreativna, ali i egzistencijalna aktivnost.

– Životni hedonizam u njegovu se slikarstvu manifestira u užitku izvedbe koji ne gubi, niti mijenja intenzitet u različitim formatima, bez obzira na to je li riječ o onim takozvanim manjim, galerijskim, ili reprezentativnim monumentalnim platnima kakva su predstavljena na ovoj izložbi. Umjetnost je prije svega namijenjena da je dostupna, da je imate kod kuće, a kad se takvo što dogodi, to je najveća pohvala umjetniku – dodaje Franceschi.

Milo Sakač veli da su mu uzor slikari New Yorka 1950-ih godina, a od arhitekture se maknuo jer je prestalo biti romantično i kreativno.