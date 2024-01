Prvakinja La Scale Nicoletta Manni oduševila Zagrepčane

Bila je to posebna baletna večer. U "Labuđem jezeru" Baleta HNK Zagreb, koji je koreografirao Vladimir Malakhov, gostovala je Nicoletta Manni, jedna od najvećim balerina današnjice. Manni je lani promovirana u primabalerinu čuvenog milanskog kazališta La Scala i u Zagrebu je plesala dvostruku ulogu Odette/Odilije.

U ulozi princa Siegfrieda vidjeli smo latvijskog baletana Timofeja Andrijashenka, također prvaka milanskoga kazališta. Talijansku primabalerinu zagrebačka je publika prvi put imala prilike vidjeti prošle sezone kada je plesala na Baletnom gala koncertu, ali sada je u najtežoj ulozi klasičnog baletnog repertoara jasno pokazala svoju veličinu – savršenstvo baletne tehnike, ali i nevjerojatnu gracioznost i glumstvenost.

Naime, uobičajeno je da uloge Odette i Odilije pleše jedna balerina, i to je posebno izazovan ispit za svaku od njih. Odette je zaljubljena, nježna i požrtvovna, dok je Odilija kći zlog čarobnjaka, odvažna i prepredena, a sve to mora pokazati njihov ples. Kako se to radi na najbolji mogući način, pokazala je Nicoletta Manni uz svog isto tako izvrsnog, čvrstog i rasplesanog partnera.

Oni u "Labuđem jezeru" plešu i u petak, 26. siječnja, na danima unaprijed rasprodanoj izvedbi, a ovo je gostovanje bila rijetka poslastica i za ansambl zagrebačkog Baleta koji se pokazao odličnim, što posebno vrijedi za Guilhermea Gameira Alvesa u ulozi čarobnjaka i Yuhoa Yoshioke u ulozi dvorske lude.