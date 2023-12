Protiv trauma 90-ih umjetnici su se bunili i urezivanjem petokraka u kožu i puštanjem krvi

Prošla su vremena kada su umjetničke akcije pokretale revolucionarne društvene promjene. No i dalje je jedan od zadataka umjetnika propitkivati, protestirati, buniti se i izazivati, što je posebice dolazilo do izražaja u umjetnosti performansa burnih 90-ih godina. Upravo politički performans kao oblik osobnog ili organiziranog umjetničkog otpora u tim neveselim vremenima, čije posljedice još osjećamo, u fokusu je izložbe "Osvijesti! Odupri se! Reagiraj! Performans i politika u postjugoslavenskom kontekstu 1990-ih" otvorene u zagrebačkom MSU. Izloženi su radovi 80-ak umjetnika i umjetničkih kolektiva iz svih zemalja nastalih raspadom Jugoslavije, a obuhvaćeni su performansi, akcije u javnom prostoru, umjetničke intervencije...

– Imamo i dosta arhivske građe, čak i rekvizite performansa, dokumentaciju, videoperformanse, plakatne akcije, naslovnice relevantnih novina, čak i originalne transparente koje su Žene u crnom nosile na svojim antiratnim protestnim akcijama – čak oko tisuću njih diljem Srbije 1991. Izložen je i jedan modni rekvizit, "oko" koje je Ivana Popović nosila na reviji "Madona: Trudna sam! Ja sam žrtva mode!" na kojoj su patrijarhalne fantazije o ženi kao objektu, trudnoj te žrtvi zavođenja i nasilja prikazane u galerijskom prostoru kao performans i modna revija – kazala nam je Jasna Jakšić, jedna od kustosica izložbe realizirane u suradnji s Modernom galerijom i Muzejom suvremene umjetnosti u Ljubljani.

– Okolnosti su u to vrijeme bile različite pa su o tome ovisile i umjetničke akcije u pojedinim državama. U Srbiji su, recimo, najviše bili prisutni ulični protesti protiv rata, opće klime i beznađa u regiji. Jedan pak od najradikalnijih hrvatskih umjetnika koji se kod nas tek sad posmrtno afirmira kao takav, a zahvaljujući i sjajnoj knjizi "Zvali su me Satan Panonski", jest Satan Panonski, odnosno Ivica Čuljak. Kada se vratimo u te godine i osvijestimo da je stvarao i u zatvoru, u psihijatrijskoj bolnici u Popovači, vidimo da je to njegovo samoranjavanje – urezivanje petokrake u kožu, puštanje krvi, polijevanje vrućim voskom – bilo način rješavanja individualne, ali i kolektivne traume. Na izložbi je jedan dio iz njegove arhive – dodala je Jasna Jakšić vodeći nas izložbom.

Kada je u pitanju Hrvatska, svoj doprinos i protest tadašnjoj političkoj situaciji iskazali su i predstavljeni Igor Grubić, Iva Matija Bitanga i Bijesne gliste koje su se 1998., godinu dana nakon prvog javnog prosvjeda sindikata u Hrvatskoj, prisjetile toga crtajući linije na asfaltu točno na mjestu na kojem su policijske snage tada blokirale prosvjednike. Budući da akcija nije bila najavljena nadležnim vlastima, izvođače je policija zadržala u pritvoru.

Kustosica izložbe "Osvijesti! Odupri se! Uzvrati!" u MSU, Jasna Jakšić Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Tu su i fotografije Schmrtz teatra koji je imao prvu predstavu u okupiranom Vukovaru. U pitanju je predstava "Ljubavni poljupci" Jelene Berić kojom pozivaju publiku da ih zagrli i poljubi, a prvi su probili blokadu okupiranog teritorija, ničije zemlje oko Vukovara. Tu je, naravno, i Tomislav Gotovac, između ostalog predstavljen i performansom "Liberté, Fraternité, Égalité, jebali te! Pad Bastilje" iz 1991. i Sanja Iveković čija je retrospektiva u MSU još uvijek aktualna samo kat niže.

Izložene su i fotografije Slavena Tolja dok na Bijenalu mladih Mediterana izvodi performans "Dubrovnik – Valencia –Dubrovnik" kada je u znak žalovanja na vlastitu kožu prišio crni gumb s jakne koju je nosio u Dubrovniku 1991., u vrijeme kada je izgubio puno prijatelja. Među tim ljudskim gubicima je i fotograf Pavo Urban, čije su fotografije na zidu preko puta, a na njima je zabilježio performans Božidara Jurjevića "ART-UBI Fluxus Ibi Motus" u kojem se on u vrijeme bombardiranja Dubrovnika sklanja u limeni muzejski sanduk u Etnografskom muzeju i tako štiti sebe – odnosno tijelo performansa kao umjetničko djelo.

U dijelu pak izložbe koji se bavi državljanstvom, granicama i raspodjelom teritorija BiH umjetnica Maja Bajević u ratnom Sarajevu šije haljinu od karte nekadašnje Jugoslavije Foto: Maja Bajević

Sjajna je i serija sarajevskih izložbi "Svjedoci postojanja" u opkoljenom gradu 1992. na kojima su umjetnici održavali jednodnevne akcije u kojima su intervenirali na site specific način u pauzama granatiranja.

Izložena je i našoj publici dobro poznata fotodokumentacija akcije u javnom prostoru Zlatka Kopljara u kojoj on na javnom mjestu na kojem je tijekom granatiranja Slavonskog Broda poginuo njegov otac na minimalistički način na cesti ispisuje datum njegove pogibije 23. rujna 1992., koji su kroz desetak dana izbrisale automobilske gume. To je vrlo jako svjedočanstvo osobno proživljene tragedije.

U dijelu pak izložbe koji se bavi državljanstvom, granicama i raspodjelom teritorija BiH umjetnica Maja Bajević u ratnom Sarajevu šije haljinu od karte nekadašnje Jugoslavije. Tu je i uvećani plakat za performans "Konjski rep" Damira Bartola Indoša iz 1994. koji naslov duguje jeziku jer naziv performansa izravno se referira na tursko značenje imena Arkan, nadimka vjerojatno najzloglasnijeg ratnog zločinca u jugoslavenskim ratovima.

Posebno je u tom kontekstu zanimljiva NSK (Neue Slowenische Kunst) putovnica, aktualna i danas. Naime, NSK državu u vremenu osnovale su 1992. grupe IRWIN, Laibach, Kozmokinetički kabinet Noordung, Novi kolektivizam i Odsjek za čistu i praktičnu filozofiju i druge. Prvi državljani NSK postali su, naravno,članovi kolektiva NSK, dok je putovnica do danas dostupna svakome tko za nju podnese molbu. Na taj način službeno se postaje državljanin NSK, a legenda kaže da su u vrijeme rata u Hrvatskoj i u BiH neki ljudi doista uspjeli s njom prijeći državne granice.

Najšareniji zid izložbe ispunjen je živopisnim maskama srpskog umjetnika Saše Markovića Mikroba, a zanimljivu priču iza njih ispričao nam je Đorđe Palmazović iz srpske grupe Škart:

– To su maske koje se mogu staviti na lice, pokojnog beogradskog umjetnika koji je imao običaj da kad ih izradio određen broj, priredio bi izložbu i sa svakom od njih na licu napravio bi performans i potom bi ih darovao publici. Preminuo je 2010. u pedesetoj godini i dugo je bio najpodcjenjeniji naš umjetnik, a ovdje izložena kolekcija posebno je interesantno nastala. Naime, svojedobno sam na ulici prodavao novine, a on je stalno dolazio k meni čitati. Predložio sam mu razmjenu – da on meni svake subote donese masku, a ja njemu zauzvrat dam novine. Pristao je, mijenjali smo se tako godinu i pol dana i produkt te razmjene je ova kolekcija u kojoj svaka maska komentira srpsko društvo u trenutku u kojem je živio.

I tako redom nižu se zanimljive priče turbulentnog doba naše povijesti i njegova umjetničkog doživljaja pa je najbolje uživo ih sve iščitati i vidjeti. Puno ih je. Za kraj treba spomenuti da je prije postava u MSU izložba bila postavljena u Ljubljani. Štoviše, taj postav pripreman je u vrijeme lockdowna 2021. kada su bila zabranjena okupljanja i prelasci granica pa su kustosi to doživjeli kao svojevrsni revival 90-ih. U međuvremenu pandemija je prestala, ali buknula su dva ozbiljna ratna sukoba – onaj u Ukrajini i bombardiranje Gaze – koji opet vuku osjećaje prema mračnim 90-ima tako da je svaka usporedba aktualnog trenutka s vremenom 90-ih na koje se izložba referira slučajna, ali nažalost aktualna i bolno točna.