Prodaje se do sada najskuplje procijenjena slika Vlahe Bukovca

Galerija Artmark, u zagrebačkoj Kući Amruš, izložila je selekciju od 126 lotova koji se tamo mogu pogledati, a koji će biti ponuđeni na Zimskoj aukciji 19. prosinca u Velikoj dvorani hotela Sheraton u Zagrebu.

Među umjetninama opet je magnet za kolekcionare – djelo Vlaha Bukovca "Daleko od doma", naslikano prije 137 godina, u vrijeme kada je mladi slikar imao 30 godina, a sada se slika vraća u Zagreb i ide na prodaju za procijenjenu svotu od 100.000 do 200.000 eura, čime je postala najvrjednije Bukovčevo djelo koje je ikada bilo na aukciji.

Bukovac je na izložbi predstavljen s još dva djela – pejzažem okolice Pariza "Cesta prema Parizu" procijenjenim na 15.000 do 25.000 eura te "Studijom za Ikara" procijenjenom na 15.000 do 25.000 eura. Još jedan velikan moderne, Emanuel Vidović, zastupljen je s tri svoje slike "Chioggia – Canale della Vena" iz 1898., kojom nas uvodi u seriju krajolika posvećenih Chioggi i Veneciji. Slika je procijenjena na 15.000 do 25.000 eura, a tu su i njegova "Mrtva priroda s kipićem" (6000 do 9000 eura) i "Splitska luka" (3000 do 4000 eura).

Na izložbi Zimske aukcije bit će predstavljena djela i drugih velikana hrvatske umjetnosti koji su stvarali posljednjih stotinu godina, poput Mate Celestina Medovića s djelom "Pejzaž s Pelješca" (10.000 do 15.000 eura), Mencija Clementa Crnčića s morskim pejzažem "Slikareva vila u Novom Vinodolskom" (10.000 do 15.000 eura), a tu je i rijedak rad Bele Čikoša Sesije simbolističke tematike iz 1900. "Četiri arhanđela", procijenjen na 8000 do 14.000 eura.