Priča o ljudima koji su prije 150 godina stvorili jednu od najljepših zagrebačkih oaza

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, u suradnji s Botaničkim vrtom PMF-a i Češkom besedom Zagreb, kroz izložbu, stručno vodstvo i glazbeni program donosi priču o ljudima i idejama koji su prije 150 godina oblikovali jedan od najljepših zagrebačkih prostora

U subotu, 13. lipnja 2026. godine, od 11 do 13 sati, u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu održat će se program „Od Praga do Zagreba: Češki trag u nastanku Botaničkog vrta u Zagrebu“, posvećen ljudima i zajednicama koje su sudjelovale u nastanku jedne od važnih zagrebačkih kulturnih i znanstvenih institucija.

Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust, Botanički vrt PMF-a i Češka beseda Zagreb organiziraju događanje „Od Praga do Zagreba: Češki trag u nastanku Botaničkog vrta u Zagrebu“, povodom obilježavanja obljetnice ideje o osnivanju prvog sveučilišnog botaničkog vrta u Zagrebu i Hrvatskoj. U središtu programa nalazi se priča o osnivanju zagrebačkog Botaničkog vrta i važnom doprinosu čeških stručnjaka njegovu nastanku i oblikovanju.

Foto: promo

Ideju osnivanja Vrta prije 150 godina pokrenuo je dr. Bohuslav Jiruš, češki botaničar i prvi profesor botanike na Sveučilištu u Zagrebu. Ideju je 1889. godine ostvario dr. Antun Heinz, Zagrepčanin čeških korijena, dok je glavni nacrt Vrta izrađen u suradnji s nadvrtlarom Vítězslavom Durchánekom, koji je po dolasku iz Češke 1890. godine tijekom sljedećih desetljeća značajno pridonio razvoju vrtlarstva u Hrvatskoj.

Tijekom godina zagrebački Botanički vrt prerastao je okvire sveučilišne ustanove i postao mjesto koje generacije Zagrepčana povezuju s učenjem, šetnjom, mirom i susretom s prirodom u središtu grada. Priča o njegovu nastanku istovremeno je i priča o Zagrebu kao gradu koji su oblikovali ljudi različitih podrijetla, jezika i kulturnih iskustava, među kojima su češki stručnjaci i kulturni djelatnici ostavili posebno važan trag.

Foto: promo

Program uključuje POP UP izložbu o nastanku i razvoju Botaničkog vrta i češkom udjelu u njegovu oblikovanju, šetnju različitim dijelovima Vrta uz povijesni osvrt pod vodstvom dr. Vanje Stamenkovića, voditelja Botaničkog vrta PMF-a, kao i glazbeni program u izvedbi članica i članova Češke besede Zagreb, najstarije udruge nacionalne manjine u Zagrebu osnovane 1874. godine.

Ulaz je besplatan, a zbog ograničenog broja posjetitelja potrebno je prethodno poslati ime i prezime putem poruke na broj 099/4791-950.